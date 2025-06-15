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Пілот Ред Булл втратить 10 позицій на старті Гран-прі Канади

Олексій Погорелов — 15 червня 2025, 00:42
Пілот Ред Булл втратить 10 позицій на старті Гран-прі Канади
Юкі Цунода
Ред Булл

Стюарди покарали пілота Ред Булл Юкі Цуноду за інцидент, що стався під час останньої практики у Монреалі.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Сесія була зупинена червоними прапорами через уламки на трасі біля "Стіни чемпіонів": Ніко Хюлькенберг зачепив бар'єр, а Оскар Піастрі також зіткнувся зі стіною, що призвело до проколу.

Як виявилося, Цунода обігнав Піастрі під червоними прапорами, що заборонено регламентом. Згідно із телеметрією, в момент обгону Оскар рухався зі швидкістю 86 км/г, у той час як швидкість боліда Юкі становила 171 км/г.

Вислухавши версію 25-річного японця стюарди вирішили покарати його штрафом у вигляді втрати десяти позицій на старті Гран-прі Канади.

Оскільки Цунода завершив кваліфікацію на одинадцятому місці, він стартуватиме у гонці останнім.

Нагадаємо, що Гран-прі Канади проходитиме 15 червня на автодромі імені Жиля Вільнева. Гонка розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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