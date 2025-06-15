Пілот Ред Булл втратить 10 позицій на старті Гран-прі Канади
Стюарди покарали пілота Ред Булл Юкі Цуноду за інцидент, що стався під час останньої практики у Монреалі.
Про це повідомляє сайт Формули-1.
Сесія була зупинена червоними прапорами через уламки на трасі біля "Стіни чемпіонів": Ніко Хюлькенберг зачепив бар'єр, а Оскар Піастрі також зіткнувся зі стіною, що призвело до проколу.
Як виявилося, Цунода обігнав Піастрі під червоними прапорами, що заборонено регламентом. Згідно із телеметрією, в момент обгону Оскар рухався зі швидкістю 86 км/г, у той час як швидкість боліда Юкі становила 171 км/г.
Вислухавши версію 25-річного японця стюарди вирішили покарати його штрафом у вигляді втрати десяти позицій на старті Гран-прі Канади.
Оскільки Цунода завершив кваліфікацію на одинадцятому місці, він стартуватиме у гонці останнім.
Нагадаємо, що Гран-прі Канади проходитиме 15 червня на автодромі імені Жиля Вільнева. Гонка розпочнеться о 21:00 за київським часом.