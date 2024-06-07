Боротьба за чемпіонство продовжиться в Канаді: розклад 9 етапу Формули-1

Гонка дев'ятого етапу Формули-1 сезону-2024, Гран-прі Канади, відбудеться в неділю, 9 червня. Північноамериканський етап перериває європейську частину розкладу змагань Формули-1, яка продовжиться вже 21-23 червня в Іспанії.

Гоночний вікенд традиційно триватиме з п'ятниці по неділю. Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Канади є легендарний Міхаель Шумахер та нинішній пілот Мерседес Льюїс Гамільтон — по 7 перемог. Також відмітимо, що дві останні перемоги поспіль на автодромі імені Жиля Вільнева здобув гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

Зазначимо, що гонка в Монреалі стане домашньою для пілота Астон Мартін Ленса Стролла.

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Розклад Гран-прі Канади

7 червня, 20:30-21:30. Перша практика

8 червня, 00:00-01:00. Друга практика

8 червня, 19:30-20:30. Третя Практика

8 червня, 23:00-00:00. Кваліфікація

9 червня, 21:00. Гонка

Раніше пілот Феррарі Шарль Леклер виграв історичний Гран-прі Монако. Уперше в історії Формули-1 після кваліфікації порядок першої десятки пілотів на фініші не змінився.