Стролл втратить позиції на старті Гран-прі США за таран Окона під час спринту

Олексій Погорелов — 19 жовтня 2025, 09:51
Пілот Астон Мартін Ленс Стролл був покараний за свої дії під час спринтерської гонки в Остіні.

Про це повідомляє ФІА.

Вчора, 18 жовтня, на 16-му колі спринтерської гонки Стролл заблокував колеса в першому повороті та влетів у пілота Хаас Естебана Окона. Через це зіткнення обидва гонщики були змушені зійти з дистанції.

Після спринту стюарди вислухали думки Стролла та Окона щодо цього інциденту, і в підсумку "нагородили" Ленса штрафом у вигляді втрати 5 позицій на старті Гран-прі США. Через це основну гонку канадець розпочне 19-м. До того ж, Стролл отримав два штрафні бали до своєї суперліцензії. Наразі гонщик має сім очок з дванадцяти.

Гран-прі США проходитиме сьогодні, 19 жовтня. Старт гонки запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що з першого стартового ряду Гран-прі США розпочинатимуть переможець кваліфікації Макс Ферстаппен (Ред Булл) та Ландо Норріс (Макларен), які ведуть боротьбу за титул чемпіона світу цього сезону. Лідер чемпіонату Оскар Піастрі стартуватиме тільки шостим.

