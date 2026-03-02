Новий регламент, дебют Каділак та чемпіонські амбіції 4 команд: прев'ю сезону Формули-1

Це Race Week! Ми дочекалися повернення Формули-1, вже цими вихідними відбудеться перше Гран-прі сезону-2026, що обіцяє подарувати чимало сюрпризів.

Новий регламент, нові колективи, траси, новачки пелотону та повернення знайомих облич на нас очікує цього року. Про все це, а також позиціювання сил колективів після тестів у Бахрейні та загальні очікування від 77-го чемпіонату Формули-1 розповідаємо в традиційному прев'ю сезону "королеви автоспорту".

Переломний рік для Формули-1

Сезон-2026 може стати одним з найреволюційніших з погляду на шлях, в якому рухається Формула-1. Новий регламент додав дуже багато новинок – нові мотори (про них поговоримо пізніше), нова аеродинаміка, зменшення розмірів, а також вперше після введення обмежень на максимальну вагу боліда FIA (Міжнародна автомобільна федерація) пішла на зменшення лімітів, а не їх збільшення.

Фанати довгі роки благали про вужчі та коротші боліди, щоб відновити хоч якийсь інтерес до багатьох треків, що стали не актуальними через банальну ширину – сучасні автомобілі не можуть заїхати разом у повороти Монако чи Сінгапуру. Як казав "Чарівник" Айртон Сенна, якщо ти не користуєшся будь-якою можливістю – ти більше не гонщик, але ж інколи цих можливостей може не бути протягом 70 кіл.

Окрім того, Формула-1 йде в ногу зі світовими трендами, а місцями їх і задає. Вже з цього сезону 5 постачальників палива, заливатимуть у боліди Формули-1 100% екологічного палива.

Екологічне паливо – це синтетичний або біологічний бензин, який виробляють не з нафти, а з відновлюваних джерел (біовідходів або з водню та вуглекислого газу, уловленого з повітря). Його мета – зменшити викиди CO₂ у повітря: під час згоряння виділяється приблизно стільки ж вуглецю, скільки було використано для його створення, тому загальний вплив на клімат суттєво менший.

Ну і звичайно батарея. Про неї вже багато згадували і розповідали детальніше, коли розбирали тести та деталі нового регламенту. Наразі з нею найбільше проблем. Складнощі на тестах у Бахрейні виникли з накопиченням енергії (боліди не встигають відновити батарею в поворотах, щоб мати повний запас перед наступним колом). Ця ситуація може погіршитися на треках, де прямі складають більшу частину кола – їхати на повну стане просто неможливо.

Ще однією проблемою організаторів став хаос на старті. Майже всі мотористи відчули труднощі з пробуксовкою або просто довгим стартом після погашення всіх вогнів. Якщо коротко, то щоб рушити з місця пілотам потрібно включити турбонадув й тримати високі оберти близько 10 секунд – будь-яка навіть невелика помилка може зіпсувати стартовий ривок, що може створити небезпеку на перших секундах гонки, коли 22 боліди максимально близькі один до одного.

Як FIA розв'язуватиме це питання? Наразі відомо, що федерація має план змін, проте все ж дотримуватиметься поточного регламенту на перших етапах, щоб перевірити, як у гоночних умовах проявлять себе нові правила. Серед можливого рішення для батареї вже назвали ймовірність знизити максимальну потужність на 15-30%, що зробить машини повільнішими на кілька секунд, однак пілоти зможуть швидше накопичувати енергію та довше використовувати заряд протягом кола.

Цей рік покаже чи правильним курсом рухається сучасна Формула-1, чи можливо у 2031-му нам варто повернутися до моторів V-10 та дозаправок.

Команди та склад пілотів

Уперше за 10 років на стартовій решітці Формули-1 розташуються відразу 22 пілоти. Новою командою в пелотоні став американський Каділак. Колектив, що належить General Motors був створений з нуля, а за кермо болідів сядуть вже досвідчені Серхіо Перес та Вальтері Боттас, які зовсім нещодавно їздили в Ред Булл та Мерседес відповідно, однак сезон-2025 вони пропускали, адже залишились без команди.

This is 2026. 👊 pic.twitter.com/VGf3PP8hZ0 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 25, 2026

Також зміни відбулись у команді Заубер, а точніше з легендарним колективом ми попрощалися. Йому на заміну прийшов німецький автогігант Ауді, який відразу ж став і новим мотористом, щоправда, постачають силову установку німці лише собі.

Склад пілотів, як і команда з часів Заубер в Ауді не змінилась – досвідчений Ніко Гюлькенберг та юний Габріель Бортолето продовжать боротися за найвищі місця вже в новій команді.

Єдиний новачок сезону прийшов з академії Ред Булл, але осідлати Арвіду Ліндбладу доведеться "молодшого бичка", болід Рейсінг Буллз. Його напарником стане Ліам Лоусон, якого минулого року понизили зі старшої команди вже після другої гонки, але своє місце у Формулі-1 він зберіг, на відміну від Юкі Цуноди.

Unseen launch snaps 😏



📸 Gian Icatar #F1 #VCARB pic.twitter.com/4D8YIpNZ55 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) January 21, 2026

Японець отримав статус резервного пілота Ред Булл, а партнером 4-разового чемпіона світу Макса Ферстаппена став юний Ізак Аджар, для якого цей сезон Ф-1 стане лише другим у кар'єрі.

Інші колективи пілотів не змінювали, порівняно з 2025 роком. У складі Вільямс ганятимуться Карлос Сайнс та Александер Албон, Мерседес представлятимуть Джордж Расселл та Кімі Антонеллі, 7-разовий чемпіон Льюїс Гамільтон продовжить свою гонитву за рекордним титулом, захищаючи кольори Феррарі, його напарником буде вже старожил команди Шарль Леклер, для якого це буде вже 8 сезон у складі Скудерії.

Ще одна легенда Ф-1 Фернандо Алонсо намагатиметься порадувати своїх фанатів, виступаючи за Астон Мартін разом із сином власника команди Ленсом Строллом, Альпін зберегли склад пілотів у вигляді П'єра Гаслі та Франк Колапінто, а Хаас не стали змінювати Естебана Окона та Олівера Бермана. Так само автомобілі переможця Кубку Конструкторів Макларен виводитимуть на старт чемпіон світу-2025 Ландо Норріс та єдиний австралієць у пелотоні Оскар Піастрі.

Introducing the Formula 1® class of 2026 – New season, new stakes, same exhilarating drive for Victory.#Formula1 #F1 #LouisVuitton pic.twitter.com/L2UuOMBt0H — Louis Vuitton (@LouisVuitton) February 18, 2026

До вашої уваги керівники команд, чиї прізвища ви будете вкрай часто чути під час перегляду "королеви автоспорту" цього сезону:

Макларен – Андреа Стелла;

Мерседес – Тото Вольфф

Ред Булл – Лоран Мекіс;

Феррарі – Фред Вассер;

Вільямс – Джеймс Воулз;

Рейсінг Буллз – Алан Пермейн;

Астон Мартін – Едріан Ньюї;

Хаас – Аяо Комацу;

Ауді – Джонатан Вітлі;

Альпін – Стів Нільсен/Флавіо Бріаторе;

Каділак – Грем Лоудон.

Календар Формули-1 на 2026 рік

Цього року календар "королеви автоспорту" зазнав лише однієї зміни – легендарна Імола поступилася місцем новому міському треку, автодрому в Мадриді, який продовжує будуватися в столиці Іспанії.

Photos des travaux du circuit de Madrid.



La F1 doit arriver dans 8 mois. 😳 pic.twitter.com/fWqdk7ch4v — Tristan Homy (@TristanHomy) February 17, 2026

Окрім того, на нас очікує відразу 6 спринтів протягом року.

Спринт – це коротка гонка. Вона охоплює 100 км – приблизно третину типової дистанції Гран-прі – і має тривати близько 30 хвилин.

Зауважимо, що керівництво Формули-1 слідкує за подіями, що розгортаються на Близькому Сході. Вже 10 квітня "королева автоспорту" планує завітати до Бахрейну, а 17-го – до Саудівської Аравії. Не виключено, що в разі продовження військових дій в цьому регіоні гонки можуть бути скасованими або перенесеними на інші автодроми.

Повний календар Формули-1 сезону-2026

Гран-Прі Австралії, Мельбурн – 6-8 березня Гран-Прі Китаю, Шанхай – 13-15 березня* Гран-Прі Японії, Сузука – 27-29 березня Гран-Прі Бахрейну, Сахір – 10-12 квітня Гран-Прі Саудівської Аравії, Джидда – 17-19 квітня Гран-Прі Маямі, Маямі – 1-3 травня* Гран-Прі Канади, Монреаль – 22-24 травня* Гран-Прі Монако, Монте-Карло – 5-7 червня Гран-Прі Іспанії, Барселона – 12-14 червня Гран-Прі Австрії, Шпільберг – 26-28 червня Гран-Прі Великої Британії, Сільверстоун – 3-5 липня* Гран-Прі Бельгії, Спа-Франкоршамп – 17-19 липня Гран-Прі Угорщини, Будапешт – 24-26 липня Гран-Прі Нідерландів, Зандворт – 21-23 серпня* Гран-Прі Італії, Монца – 4-6 вересня Гран-Прі Мадриду, Мадрид – 11-13 вересня Гран-Прі Азербайджану, Баку – 25-27 вересня Гран-Прі Сінгапуру, Сінгапур – 9-11 жовтня* Гран-Прі США, Остін – 23-25 жовтня Гран-Прі Мексики, Мехіко – 30 жовтня – 1 листопада Гран-Прі Бразилії, Сан-Паулу – 6-8 листопада Гран-Прі Лас-Вегаса, Лас-Вегас – 19-21 листопада Гран-Прі Катару, Лусаїл – 27-29 листопада Гран-Прі Абу-Дабі, Яс-Марина – 4-6 грудня

*Гран-прі, що включатиме спринт

Мотор Мерседес чи новинки Феррарі, хто в лідерах?

Головним питанням, що цікавить більшість глядачів Формули-1, є те, хто саме найкраще себе продемонструє в гоночних умовах, але оцінюючи стан команд після тестів, та маючи безліч різної правдивості інсайдерської інформації, варто розділити команди цього сезону на невеликі підгрупи, що відповідають їх швидкості, надійності та можливості адаптуватися до змін.

Аутсайдери сезону

Правди кажучи, перед тестами було відчуття, що тут опиниться лише Каділак, який мав набагато більше клопотів у підготовці до сезону, ніж усі інші команди. Американці, як вже ми казали, будують не лише болід, а й увесь колектив з нуля. Проблеми Каділак виправдались, в них були складнощі не лише з пошуком свого темпу, а й з надійністю. Склад пілотів також не вселяє надії на якісь значні успіхи, Боттас та Перес ніколи не вважались найшвидшими пілотами, а їх останні роки у Формулі-1 були, м'яко кажучи, не найвдалішими.

Off into the sunset 😌 pic.twitter.com/Otk4soBkYh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 27, 2026

Ще одним аутсайдером сезону може стати Астон Мартін. Британська команда, яку очолює легендарний Едріан Ньюї, для багатьох була темною конячкою перед початком тестів, однак коли творіння Ньюї та Хонди (моторист Астон Мартін) виїхало на трек, то в більшості фанатів зникли всі надії на 33-тю перемогу Фернандо Алонсо.

І хоча іспанець сам вже анонсував масштабні оновлення, що прибудуть вже в Мельбурн, на тестах АМ були найгіршими практично за всіма показниками. Якщо до великої перерви інженерам у Сільверстоуні вдасться зробити болід AMR26 конкурентоспроможним, то їх можна буде вважати головними творцями успіху команди цього сезону.

Рейсінг Буллз навряд будуть відвертими аутсайдерами, але й цікавих технологічних рішень вони продемонстрували менше за конкурентів у середній групі. Найбільшим плюсом РБ є те, що вони дуже тісно співпрацюють зі старшою командою, а отже чимало новинок може обкатуватися саме на болідах "бичків" перед тим, як встановити великим "бикам".

Також великим питанням є адаптація Арвіда Ліндблада до Формули-1. Ізак Аджар став одним з найкращих новачків минулого року і відразу отримав підвищення до Ред Булл, чи повторить британський гонщик шлях француза – велике питання. Ліам Лоусон не демонстрував стабільного темпу та все ж заїжджав двічі до топ-6 протягом сезону, можливо ми побачимо ці яскраві спалахи і у 2026-му, проте для цього потрібно мати конкурентну машину.

Боротьба за очкову зону

Чимало команд увійдуть саме до цієї категорії і на це є декілька причин. По-перше, наразі важко передбачити не лише тих, хто буде найшвидшим серед середняків на старті сезону, а радше того, хто найкраще адаптується та покращить свій болід для боротьби за найвищі місця.

Ще минулої кампанії аутсайдери та команди середньої групи привчили нас, що можуть демонструвати топові результати. Ніко Гюлькенберг здобув перший подіум у житті, виступаючи за Заубер, Ізак Аджар у дебютний сезон став третім за Рейсінг Буллз, Олівер Берман захистив четверту позицію від Оскара Піастрі за Хаас, П'єр Гаслі заїжджав на шосту сходинку на безнадійному Альпін (два його партнера протягом сезону не зуміли заробити жодного очка для команди), а Карлос Сайнс за Вільямс взагалі двічі підіймався на п'єдестал пошани.

Тож визначати тут найгірших та найкращих вкрай складно, можливо Астон Мартін за кілька тижнів дійсно встигнуть добудувати болід та стануть найкращими в цій групі. Хтозна.

На уявне восьме місце ми поставимо Вільямс. Команда з Гроу підходила до перших відкритих тестів в дуже поганому гуморі. Вони пропустили перший шейкдаун в Барселоні, мали проблеми із зайвою вагою та не з першого разу пройшли краш-тест, щоб отримати допуск до змагань загалом. Але попри втрачений час на розробку боліда Вільямс зуміли дати надію фанатам на сезон без останнього ряду і сходів через проблеми з надійністю. Тим паче мотористом команди є Мерседес, що цього сезону є перевагою для всіх їх клієнтів, а склад пілотів виглядає більш ніж переконливо для команди, що хоче боротися за найвищі позиції.

We’ve missed this, but there’s only one week until we’re back racing 🤩



Who’s excited? 🙋‍♂️ pic.twitter.com/tDU3X8jQ7D — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) March 1, 2026

Набагато краще на тестах себе показали Ауді. Проте не забуваймо, що базою для німецької команди став Заубер, який не був у топі минулого сезону в більшості заїздів. Нова структура колективу може як допомогти, так і завадити при розробці нових технологічних рішень. До того ж склад пілотів в Ауді, на мою думку, не найсильніший. Ніко Гюлькенберг з Габріелем Бортолето виглядали не стабільно, а для боротьби в Кубку Конструкторів та загальному заліку пілотів це вкрай необхідно.

Альпін під керівництвом Флавіо Бріаторе нарешті зможе боротися за місце в топ-10 протягом всього сезону. Як мінімум так видається по тестах, що відгриміли в Бахрейні. Хто ж знав, що для успіху французької команди потрібно всього-на-всього відмовитися від двигуна Рено та перейти до силової установки Мерседес.

Альпін були одними з найшвидших та одними з найстабільніших, а П'єр Гаслі може стати темною конячкою в боротьбі за подіуми цього сезону. Головне це не зупинятися на досягнутому і продовжувати вдало розвивати болід, надійний мотор у команди тепер є, потрібно підкріпити це й ефективною аеродинамікою.

We're in looovveee 😍 pic.twitter.com/h6fv8TuAI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 22, 2026

Проте попри віру у двигуни Мерседес, про які мова піде далі, найкраще серед усіх команд-середняків, себе проявили Хаас. Американська команда з мотором Феррарі стала третьою за кількістю кіл на тестах та часто замикала п'ятірку серед найшвидших. Керівник команди Аяо Комацу поступово, проте зумів підняти Хаас до статусу не просто міцного середняка, а одних з найперспективніших команд другої за силою групи.

Лідери

Склад топкоманд не змінився. З 2023 року на подіуми стабільно заїжджають чотири колективи – Феррарі, Мерседес, Ред Булл та Макларен, але хто цього року буде на вершині?

Як ми вже казали, багато може вирішити мотор і абсолютна більшість експертів, гонщиків та керівників команд схиляються до того, що найкращою силовою установкою наразі є двигун Мерседес, який окрім "срібних стріл" використовують ще Макларен, Альпін та Вільямс.

І хоча ці команди отримають оновлення для своїх моторів вже до Гран-прі Австралії, чинний володар Кубку Конструкторів може відставати технологічно через відсутність ексклюзивного постачальника двигуна.

Банально в разі змін у правилах першими новинки отримають Джордж Расселл та Кімі Антонеллі, а Оскар Піастрі та Ландо Норріс можуть через це втрачати дорогоцінні десяті секунди з кола. До того ж Макларен не виглядали найшвидшими та найнадійнішими на тестах, а чуток про прихований потенціал машини Андреа Стелли лунає найменше.

The MCL40 has officially completed its desert debut 🌅#McLarenF1 #F1Testing pic.twitter.com/GgR4zd394L — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) February 20, 2026

Значно більше говорять про не продемонстровану швидкість, що є в автомобілі Ред Булл. "Бики" повноцінно перестали працювати з Хондою і перейшли на виробництво власної силової установки у співпраці з Фордом. Команда Лорана Мекіса кардинально змінилася, порівняно з тим, як вона заходила в сезон-2025, проте схоже, що боротися за перемоги австрійці не перестануть. І хоча Максу Ферстаппену не подобається новий регламент, маючи машину, хоча б наближену до топової, він здатен чіплятися не лише за перемоги в окремих гонках, а й за титул чемпіона світу.

The golden hour goods continue to not disappoint 🌅😎#F1Testing || #RedBullRacing pic.twitter.com/g4ACoirTe1 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 18, 2026

Чи зможе зачепитися за свій восьмий титул сер Льюїс Гамільтон? Грандіозного масштабу питання. Судячи з тестів, коментарів пілотів та оціни потенціалу від експертів, Феррарі дійсно побудували вдалий автомобіль, залучивши цікаво інновацій, на які звернули уваги навіть конкуренти. Рухоме антикрило, що обертається на 180 градусів, стало головною візитівкою не лише Скудерії, а й усіх передсезонних тестів Формули-1 загалом.

A window into our last two weeks 🪟 pic.twitter.com/k3YWP0AUKu — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 22, 2026

Мотор італійського виробника також виглядає надійним, а Шарль Леклер неодноразово ставив найкраще коло тестового дня, повторивши це і в останній день практики в Бахрейні.

Міхаель Шумахер перервав 21-річну "засуху" Феррарі без титулу, чинна серія Скудерії триває вже 19 сезонів поспіль, "тіфозі" варто сподіватися, що чекати на нового "червоного барона" не доведеться.

Ну і найголовнішим претендентом на перемогу в Кубку Конструкторів є Мерседес. Ще протягом минулого сезону "срібних стріл" називали фаворитом на 2026 рік, після завершення тестів усі сумніви розвіялись. Мотори німецької команди – надійні та швидкі. Передрікають, що саме в гоночному темпі Мерседесу не буде рівних, а за таких умов Джордж Расселл не втратить нагоду поборотися за перший в кар'єрі титул. Чи 19-річний Кімі Антонеллі нав'яже боротьбу досвідченому британцю?

77 laps for George this morning. Kimi is back in the W17 for the rest of the day 👏 pic.twitter.com/Yci5MkaBnz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 19, 2026

Хай там як, а всі карти команди розкриють вже на першому Гран-прі сезону в Австралії, але не забуваємо, що чемпіонат Формули-1 це не спринт, а марафон, найкращий з найкращих визначається не за підсумком однієї чи двох гонок, на нас очікує 24 заїзди та 6 спринтів, щоб з'ясувати, хто стане наступним чемпіоном світу.

Командам і гонщикам доведеться чимало попрацювати, щоб не просто втримати свої позиції, а адаптуватися до нових правил та можливих змін протягом сезону, що для нас готуватиме FIA.

Де дивитися Формулу-1 в Україні

Уже традиційно Формула-1 транслюється в Україні на OTT-платформі Setanta Spotrs, а також на телеканалах Setanta Sports та Setanta Sports+.

Для перегляду "королеви автоспорту" в будь-якій точці планети ви можете оформити підписку на F1 TV, де будуть доступні будь-які камери на ваш розсуд, переговори пілотів з механіками та чимало телеметрії, яку ви зможете налаштувати самотужки для власного комфорту.

Прогноз букмекерів

Головним фаворитом на завоювання титулу цього року є пілот Мерседес Джордж Рассел, на якого можна поставити з коефіцієнтом 3. Трохи менше букмекери вірять в успіх Макса Ферстаппена – 4 до 1, а також Шарля Леклера – 6 до 1.

Серед команд найбільше вірять у завоювання Кубку Конструкторів командою Мерседесу, на їх успіх можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Рівні шанси, на думку експертів, мають Феррарі та Макларен – 3,50 до 1.