Інновації Феррарі, нічний кошмар Алонсо та Ньюї: найголовніше з передсезонних тестів Формули-1

Рев 5 різних моторів, 11 абсолютно нових машин та 22 пілоти на трасі. Формула-1 повернулась після зимової сплячки.

Напередодні старту нового, 77-го, сезону "королівських автоперегонів" відбулись традиційні тести, на яких було все – захоплення від інновацій, розчарування від проблем різного масштабу, аварії, "Ігри престолів" та багато багато кіл, які намотали гонщики на трасах Барселони та Бахрейну.

Розповідаємо про найголовніше, що відбулось під час офіційних тестів Формули-1, які настрої він несе для різних колективів загалом та гонщиків зокрема.

Війна Мерседес проти всіх

Ще до початку тестів, та куди, навіть до нового року – через 2 тижні після завершення сезону-2025 в ЗМІ з'явилась інформація, що Мерседес та Ред Булл знайшли прогалину в правилах, що дозволить мати значну перевагу в темпі за нового регламенту.

"Срібні стріли" разом з "биками", за словами провідних автоспортивних медіа, знайшли спосіб досягти кращий ступінь стиснення в циліндрах мотору близько 18:1 замість передбачених регламентом 16:1. У теорії це має давати перевагу в 15 кінських сил або 0,3 секунди з кола, що є колосальною різницею в швидкості.

Уже після початку тестів Ред Булл доєднався до опозиції, залишивши Мерседес та їх клієнтські команди самих у боротьбі проти інших мотористів, що не можуть повторити трюк "срібних стріл" зі стисненням.

"Ви розробили компонент до правил, який був затверджений, а потім всі інші об'єдналися і заявили, що він є незаконним. На регуляторні органи чиниться тиск. Чи так має бути?", – прокоментував ситуацію керівник команди Тото Вольфф.

У підсумку в цих "Іграх престолів" переможцем вийшов саме Мерседес. Комісія Формули-1 не внесла жодних змін щодо правил 2026 року, лише в серпні організатори чемпіонату можуть ввести додаткову перевірку прогрітого мотору, що й може виявити хитрість "срібних стріл".

Проблеми, проблеми, проблеми

Звичайно ми не будемо тут згадувати кожен мотор, що виходив з ладу або кожний розворот, який траплявся з гонщиками під час тестів. Для цього ці тести і потрібні – виявити несправності та виправити їх до першого Гран-прі сезону.

Ось про кого варто згадати так це дві найбільш багатостраждальні команди – Астон Мартін та Вільямс. І якщо дітище легендарного Френка Вільямса зуміло оговтатись протягом тестів і показати хоч якийсь результат, то ось творіння "митця" Едріана Ньюї та його японських колег з Хонди стало справжнім уособленням трагікомедії сучасної Формули-1. Про все по порядку.

Хонда, що снитиметься Фернандо Алонсо в кошамарах

Можливо сучасні фанати "королеви автоспорту" й не знають мем GP2 engine, що став уособленням катастрофи, що сталася з Макларен після повернення Фернандо Алонсо в британську команду. Тоді іспанець демонстрував настільки жахливі результати, що порівнював творіння японських мотористів з нижчою формульною серією.

І ось, Хонда, яка під час роботи з Ред Булл зарекомендувала себе, як один з найкращих постачальників двигунів, як смерть з косою знову прийшла за Нандо. Трагічності ситуації додає й те, що керівником команди, що весь 2025 рік працював над новою машиною, став легендарний Едріан Ньюї, що вселяло надію в мільйони сердець фанатів іспанської легенди Ф-1.

Але тести виявились справжнім провалом Астон Мартін: найменша з відривом кількість кіл на трасі (400 проти 1214 в Мерседес), найповільніший болід (відставання від найкращого результату тестів склало майже 4 секунди!). Реакція Едріана Ньюї на цьому відео говорить сама за себе.

Adrian Newey, Lawrence Stroll ve Lance Stroll arasında geçen konuşma boyunca Newey'in gergin tavırları dikkat çekti 👀



pic.twitter.com/nKF1RqeXKV — Motorsport Türkiye (@motorsportcomtr) February 18, 2026

Про третій титул Фернандо Алонсо вже ніхто не заїкається, наразі Астон Мартін треба стабілізувати машину, щоб вона бодай заїжджала до фінішу.

Вільямс все ж скинули зайву вагу

Ще одна британська команда стало єдиною стайнею, що не проїхала жодного кола під час закритих тестів у Барселоні. Причини на то було дві: команда до останнього не могла пройти краш-тест ФІА, щоб взагалі отримати допуск до змагань, а пізніше стало відомо, що Вільямс ще й має 30 кілограм зайвої ваги.

Проте команда з Гров, на відміну від колег з Астон Мартін, зуміла швидко знайти вихід зі складного положення і хоч вони не в зоні лідерів, про боротьбу за Кубок Конструкторів й мови йти не може, але повернення до епохи Клер Вільямс та безальтернативного заднього ряду на старті точно не відбудеться.

Найбільшими новаторами стали… Феррарі

Початок регламенту це найцікавіша пора для фанатів, що полюбляють розбиратися в технічній складовій боліду. Інженери мають наразі найбільше свободи, щоб "творити", адже далеко не всі рішення враховані в правилах, а все що не заборонено – дозволено.

Звичайно кожен колектив має свою родзинку. Хтось експериментував з дифузором, як Мерседес – "срібні стріли" створили таку собі нору, фактично прибравши бокову стінку деталі, що збільшує притискну силу боліда.

Хтось демонстрував різні рішення щодо передніх і задніх антикрил. Нагадаємо, що з наступного сезону обидві ці частини боліду будуть рухомими та керуватимуться пілотом.

Але найбільшою зіркою останніх днів тестів у Бахрейні стало заднє крило Феррарі, що крутиться на 180 градусів.

Так так, ви все правильно прочитали. Працює це ось так:

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Суть в тому, що відповідно до ділянки траси пілот може змінювати положення антикрила так, як йому потрібно – чи відкривати його для максимальної швидкості на прямих, чи закривати, щоб мати максимальну притискну силу.

Звичайно ця технологія не ідеальна, після її використання Льюїс Гамільтон понад 2 години не міг виїхати на трасу з невідомих причин, але саме це рішення стало найбільш обговорюваним за всі тести. Можливо фактором такого розголосу стало те, що в інженерів Феррарі вже ніхто не вірив?

Статистика та конфігурація сил

Звичайно тести – це не показник, реальний стан справ буде зрозумілий вже в Австралії, однак загальну картину статистика все ж демонструє.

Феррарі – найшвидші. Так так, Шарль Леклер встановив найкраще коло тестів у Бахрейні – 1:31,992. І хоча всі ЗМІ заявляють – Мерседес та Ред Булл не показали свій максимум, пілот Скудерії на вершині гріє серця "тіфозі".

TEST 2: DAY 3 CLASSIFICATION



Ferrari's Charles Leclerc ends pre-season testing on top #F1 #F1Testing pic.twitter.com/NZ6Kqnu4XE — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

Мерседес – найнадійніший. "Срібні стріли" проїхали 1214 кіл за всі тести, обійшовши найближчих конкурентів майже на 30 кіл, а якщо взяти окремо мотористів, то тут перевага буде ще більшою. Головним козирем німецького колективу, як ми вже й казали є силова установка, а в умовах постійної турбулентності правил та пошуку нових рішень Мерседес буде попереду як мінімум своїх клієнтських команд, а це – Макларен, який може бути конкурентом за титул, а також Альпін та Вільямс.

Астон Мартін – найгірший, Каділак поруч. Ми вже говорили про проблеми Астон Мартін, тож повторюватися не будемо, але Каділак, який є абсолютно новим гравцем у Формулі-1 пішов не далеко. Хоч в американської команди й був наднадійний мотор Феррарі (Скудерія та Хаас, які його використовують, 2-гі та 3-ті за кількістю кіл під час усіх тестових сесій), на трасі дебютанти провели менше тисячі кіл, а час зазвичай був одним з найгірших – відставання від найкращого результату Леклера понад 3 секунди.

До того ж, Серхіо Перес та Вальтері Боттас не змагались цілий рік, а до того не були головними талантами пелотону. Сподівань на сюрприз та великі очки колективу з США немає.

Mercedes has completed the most number of laps in 2026 F1 pre-season testing - the only team to pass the 1200 laps barrier 👏



Will George Russell or Kimi Antonelli become drivers’ champion this year? 🤔 pic.twitter.com/pCi4Owf183 — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) February 20, 2026

У середині пелотону буде чимало боротьби. Схожі показники у швидкості та надійності демонструють чимало колективів, тут і Хаас і Альпін і Ауді і Рейсінг Буллз і навіть Вільямс. Усі ці команди в разі успішної адаптації під час чемпіонату можуть здивувати хорошими результатами – фундамент до боротьби за очки є, головне його розвинути.

Як ми вже казали, тести не демонструють реальних показників команд, усі приховують свою швидкість, щоб здивувати вже під час гонки. Найбільше про це говорять у контексті Мерседес і Ред Булл – відставання в секунду від Феррарі – це наразі лише бахрейнська мрія, а не сувора реальність, яка настане вже в Австралії.

Попри це, як і з групою середняків важко визначити, хто саме краще адаптується під час сезону, чиї нововведення будуть заборонені, а хто навпаки знайде прогалину, яка дасть максимальний результат.

Наразі фаворитом здається Мерседес, занадто великий фактор мотору в сучасній конфігурації боліду, Феррарі ніхто й не думав ставити до топу, але Скудерія здивувала і вже виглядає, як друга сила. У Ред Булл, схоже, не показали повної сили, а отже можуть бути близькими до топів, де є й Макларен.

Найбільшою проблемою "папаї" може стати статус клієнтської команди. Мати надійний мотор Мерседес це привілей (Альпін не дасть збрехати), однак у прямій боротьбі за титул усі оновлення силової установки в першу чергу будуть з'являтися саме в боліді "срібних стріл".

Контраверсійний регламент: гонщики скаржаться – ФІА заспокоюють

"Відчуття від керування цим болідом не дуже схожі на те, що відчуваєш за кермом гоночного автомобіля Формули-1. Це якийсь болід Формули-Е на стероїдах", – заявив Макс Ферстаппен .

"Немає жодного шансу, що це зрозуміють вболівальники… це так складно, що виглядає так, ніби потрібен диплом, щоб це все розуміти", – казав Льюїс Гамільтон.

"Тепер в деяких поворотах ми їдемо на ~50 км/год повільніше, бо не хочемо витрачати енергію там, і хочемо мати її на прямій. Навіть кухар може керувати цим болідом у поворотах на такій швидкості", – порівнював Фернандо Алонсо.

"Я насправді погоджуюсь із практично всіма іншими пілотами, кожен вже достатньо чітко висловив свою думку… ці боліди точно не найчистіша форма перегонів", – додавав Ландо Норріс.

Усі чемпіони світу, що змагатимуться на Гран-прі Австралії, скаржаться на нові боліди. Думаю, що можна було б зібрати схожі думки й інших 18 пілотів пелотону.

Головна скарга – на мотор, а точніше на ту частку, що тепер займає електрична частина (близько 50%) та менеджмент енергії.

Якщо не вдаватися в подробиці, то наразі потужність моторів обмежена батареєю і гонщики під час одного кола мають думати про те: як накопичити цю енергію та де краще її вивільняти.

Це призводить до багатьох проблем, наприклад на трасах по типу Монци, де більшість треку це прямі, в тебе просто не буде змоги накопичити енергію для реалізації повної потужності двигуна. До того ж, в обгінних режимах роботи енергія вивільняється настільки швидко, що можна втратити всю потужність мотору, якщо не слідкувати за відсотком заповненості батареї.

Також реалізація цього регламенту розвіює всі обіцянки ФІА про "повернення конкурентної Формули-1". З такими правилами можна забути про боротьбу в поворотах – тут тепер будуть лише накопичувати енергію для батареї, щоб використати її на прямій.

А якщо задуматися над словами 7-разового чемпіона сера Льюїса Гамільтона, то випливає ще одна проблема – глядацький досвід. Особливо для нових фанатів Формули-1, які приходять після перегляду серіалу від Netflix "Drive to survive" або новенького фільму з Бредом Піттом.

Якщо раніше на трасі були 20 гонщиків, що намагались пірнути в повороті або вчасно відкрити DRS, то тепер нам треба тримати в голові відсотки батареї, різні режими для обгонів і оборони, думати про активну аеродинаміку і це все відносно 22 пілотів на трасі або кількох тих, що будуть в об'єктивах телекамер найчастіше.

Керівник Формули-1 Стефано Доменікалі заспокоює, хоча рішення керівництва "королеви автоспорту" вже давно скептично сприймаються вболівальниками:

"Я не розумію, чому всі так панікують, адже це буде неймовірна гонка, буде багато дій, і це найголовніше. Я хочу бути позитивним у цьому плані, і якщо щось потрібно виправити, буде час і заходи, які ми зможемо вжити разом як система, щоб відреагувати".

Нові мотори принесли ще одну проблему – старти. Так так, одна з найяскравіших подій гонки постраждала від нового регламенту. Через оновлену силову установку майже всі мотористи відчули проблему з пробуксовкою або просто довгим стартом після погашення всіх вогнів.

Ось що про це говорить Андреа Стелла, керівник Макларен:

"Ми повинні переконатися, що процедура старту гонки дозволяє всім автомобілям мати готовий до старту силовий агрегат, тому що стартовий майданчик — це не те місце, де ви хочете, щоб автомобілі повільно рушали зі стартової позиції. Це важливіше за будь-які змагальні інтереси".

Проблема в тому, що тепер, щоб рушити з місця потрібно включити турбонадув й тримати високі оберти близько 10 секунд – будь-яка навіть невелика помилка може призвести до пробуксовки або дуже повільного старту, що може створити небезпечні ситуації на старті, коли 22 боліди максимально близькі один до одного.

Замість епілогу

Новий регламент, як і очікувалось дав Формулі-1 "перчинки" ще до початку гонок. Оцінювати сили команд у тестах важко, але ми приблизно уявляємо, хто підходить до початку сезону з проблемами, а для кого це новий шанс.

Позитивні чи негативні елементи нових правил оцінити вкрай важко, поки не побачимо їх в дії. Три тести, за якими фанати Формули-1 уважно слідкували, вкрай захоплювали, а деякі дні були цікавішими за гоночні вікенди минулого сезону.

Попереду на нас чекає Гран-прі Австралії, де вогні згаснуть, а пілоти знову кинуться в боротьбу за найвищі місця. Про фаворитів сезону та наші очікування від змагань кампанії-2026 ми розповімо дещо пізніше, в традиційному прев'ю, яке ви зможете побачити на Чемпіоні в перший день рейсвіку-2026 – у понеділок, 2 березня.