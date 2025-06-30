Антонеллі стартуватиме нижче на Гран-прі Великої Британії через інцидент із Ферстаппеном в Австрії

18-річний пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі отримав три штрафні позиції на наступну гонку за підсумками розслідування інциденту з гонщиком Ред Булл Максом Ферстаппеном на старті Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Формули-1.

Італієць, що стартував дев'ятим, заблокував задні гальма перед 3 поворотом та протаранив болід 4-разового чемпіона світу.

Обидва пілоти були викликані до стюардів, де було винесено вердикт, що Антонеллі повністю винен в аварії.

Враховуючи, що італійський гонщик Мерседес не зумів продовжити заїзд, було вирішено покарати його пониженням на три позиції на стартовій решітці Гран-прі Великої Британії.

Також Антонеллі додав до своєї ліцензії два штрафних бали. Зауважимо, що 12 штрафних балів протягом календарного року караються дискваліфікацією з гонки.

Етап на трасі у Сільверстоуні відбудеться вже цими вихідними, а основна гонка запланована на 6 липня, о 16:00.

Kimi Antonelli has been handed a three-place grid penalty at Silverstone for his collision with Max Verstappen



Full story ⤵️#F1 #AustrianGP https://t.co/UcQC74Y3rc — Formula 1 (@F1) June 29, 2025

Нагадаємо, що пілоти Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі посіли перше та друге місце на етапі в Австрії. Третю та четверту сходинки розділили гонщики Феррарі Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон відповідно.