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Ферстаппен назвав добові марафони, у яких братиме участь у 2027 році

Микола Літвінов — 15 листопада 2026, 14:45
Ферстаппен назвав добові марафони, у яких братиме участь у 2027 році
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен заявив, що планує виступити наступного року на двох 24-годинних перегонах.

Його слова передає FormulaPassion.

"Ймовірно, я братиму участь у гонках на Нюрбургрингу та у Спа, але не в Ле-Мані. Поки що це не входить у мої плани, я про це не думаю. Я вже казав після цьогорічної гонки "24 години", що хотів би повернутися на Нордшляйфе.

Якщо мені вдасться добре підготуватися і все піде якнайкраще, я це зроблю. Я знаю, що конфлікту в графіках немає, але мені ще треба узгодити все зі своїм розкладом. А ще Спа – це теж захоплюючий варіант".

Зауважимо, що змагання у Нюрбургринзі Ферстаппен розпочне 30 травня, натомість перегони у Спа відбудуться з 24 до 27 червня.

Нагадаємо, що на останньому Гран-прі Бразилії Ферстаппен посів друге місце, поступившись Ландо Норрісу з Макларена.

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

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