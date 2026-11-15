Ферстаппен назвав добові марафони, у яких братиме участь у 2027 році

Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен заявив, що планує виступити наступного року на двох 24-годинних перегонах.

Його слова передає FormulaPassion.

"Ймовірно, я братиму участь у гонках на Нюрбургрингу та у Спа, але не в Ле-Мані. Поки що це не входить у мої плани, я про це не думаю. Я вже казав після цьогорічної гонки "24 години", що хотів би повернутися на Нордшляйфе.

Якщо мені вдасться добре підготуватися і все піде якнайкраще, я це зроблю. Я знаю, що конфлікту в графіках немає, але мені ще треба узгодити все зі своїм розкладом. А ще Спа – це теж захоплюючий варіант".