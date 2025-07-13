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Це було вперше з 2021 року, – Ферстаппен розповів про переговори з Вольффом

Олексій Погорелов — 13 липня 2025, 23:25
Це було вперше з 2021 року, – Ферстаппен розповів про переговори з Вольффом
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зізнався, що у нього були переговори з керівником Мерседес Тото Вольффом.

Про це 27-річний нідерландець розповів в інтерв'ю De Telegraaf.

Тема потенційного переходу Ферстаппена у Мерседес зараз є найгарячішою у Формулі-1. Вона підігрілася чутками про те, що чотириразовий чемпіон світу зустрівся з Вольффом на Сардинії.

Ферстаппен підтвердив, що розмовляв з Вольффом, але це було минулого року. Він пояснив, що працює над багатьма речами поза "королівськими гонками", і будь-яка команда, за яку він виступає, повинна прийняти це.

"Думаю, це була наша перша справжня розмова з 2021 року. Ми виправили кілька речей з того року. А також трохи поговорили про перспективи на майбутнє. Але для мене мова йде не тільки про Формулу 1. Я багато чого роблю разом з Ред Булл поза серією.

Всі завжди думають, що рішення про моє майбутнє ґрунтуються виключно на тому, що відбувається в цьому світі, але я працюю над набагато більшим. Це більше, ніж "проєкт Формула-1". Це не те, що може запропонувати кожна команда", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен відреагував на рішення Ред Булл звільнити Крістіана Хорнера.

Раніше колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер висловив думку, що Ферстаппен вирішив залишити Ред Булл.

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Макс Ферстаппен

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