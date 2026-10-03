Ферстаппен завоював перший поул у 2026 році

Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації Гран-Прі Малайзії-2026. Він випередив легендарного британця Льюїса Гамільтона з Феррарі та свого партнера по Ред Буллу, француза Ісака Аджара.

Для Ферстаппена це перший поул у ниніщньому сезоні Формули-1. Лідер поточного чемпіонату, італієць Андреа Кімі Антонеллі з Мерседеса, посів у кваліфікації четверте місце.

Результати кваліфікації:

Гонка Гран-Прі Малайзії відбудеться у неділю, 4 жовтня. Початок – о 10:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що легендарний іспанський пілот Фернандо Алонсо залишиться у Формулі-1 ще на рік – він продовжив контракт із командою Астон Мартін ще на один рік.