Ніколи б не повірив, що виграю цього року: Ферстаппен – про перемогу на Гран-прі Малайзії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував перемогу на етапі Формули-1 в Малайзії, яка стала для нього першою цього року, зізнавшись, що на початку сезону-2026 він не вірив у можливість виграти гонку через труднощі команди.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Formulapassion.

"Ніколи б не повірив, що виграю гонку цього року, враховуючи всі труднощі на початку сезону", – зізнався Макс.

Нідерландець наголосив, що команда продовжувала вірити в успіх і вдосконалювати болід. Саме тому ця перемога стала для нього особливою.

Водночас Ферстаппен стримано оцінив свої перспективи на завершення сезону. За його словами, головна мета – боротьба за чемпіонство, а різниця між другим і шостим місцями в особистому заліку не має для нього принципового значення.

Натомість він задоволений прогресом Ред Булл, який допомагає команді готуватися до наступного року.

Ферстаппен виграв гонку в Сепангу, випередивши Кімі Антонеллі та Льюїса Гамільтона.