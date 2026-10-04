Ніколи б не повірив, що виграю цього року: Ферстаппен – про перемогу на Гран-прі Малайзії
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен прокоментував перемогу на етапі Формули-1 в Малайзії, яка стала для нього першою цього року, зізнавшись, що на початку сезону-2026 він не вірив у можливість виграти гонку через труднощі команди.
Слова чотириразового чемпіона світу наводить Formulapassion.
"Ніколи б не повірив, що виграю гонку цього року, враховуючи всі труднощі на початку сезону", – зізнався Макс.
Нідерландець наголосив, що команда продовжувала вірити в успіх і вдосконалювати болід. Саме тому ця перемога стала для нього особливою.
Водночас Ферстаппен стримано оцінив свої перспективи на завершення сезону. За його словами, головна мета – боротьба за чемпіонство, а різниця між другим і шостим місцями в особистому заліку не має для нього принципового значення.
Натомість він задоволений прогресом Ред Булл, який допомагає команді готуватися до наступного року.
Ферстаппен виграв гонку в Сепангу, випередивши Кімі Антонеллі та Льюїса Гамільтона.