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Мене це просто доконало: Ферстаппен пояснив провал у кваліфікації в Баку

Олексій Мурзак — 25 вересня 2026, 18:21
Мене це просто доконало: Ферстаппен пояснив провал у кваліфікації в Баку
Макс Ферстаппен
Getty Images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який посів лише восьме місце у кваліфікації Гран-прі Азербайджану, заявив, що протягом сесії мав проблеми з двигуном і батареєю боліда.

Його слова наводить GP Blog.

"Всю кваліфікацію двигун не тягнув. Ми внесли одну зміну в налаштування машини, і вона теж не пішла на користь. Але головне – він просто не працював як слід. На прямих я програвав напарнику по півсекунди.

У третьому сегменті ти готуєшся атакувати на другій спробі. Раптом виявляється, що батарея розряджена: вона не заряджається, двигун не працює як слід. І мене попросили атакувати із наполовину порожньою батареєю. Я відповів: "Хай ви пішли до біса". Мене це просто доконало.

Весь вікенд готуєшся, все йде чудово. Машина їде чудово. А потім у кваліфікації все просто руйнується, і ти нічого не можеш із цим вдіяти. Двигун не працював", – поскаржився пілот. 

Пілот додав, що через перерване коло шини охололи, а на заключній спробі йому бракувало зчеплення.

Також Ферстаппен поскаржився на незвичну поведінку боліда під час гальмування двигуном. Тепер Ред Булл має з'ясувати, чи вдасться усунути несправності без заміни силової установки.

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