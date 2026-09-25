Мене це просто доконало: Ферстаппен пояснив провал у кваліфікації в Баку

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен, який посів лише восьме місце у кваліфікації Гран-прі Азербайджану, заявив, що протягом сесії мав проблеми з двигуном і батареєю боліда.

Його слова наводить GP Blog.

"Всю кваліфікацію двигун не тягнув. Ми внесли одну зміну в налаштування машини, і вона теж не пішла на користь. Але головне – він просто не працював як слід. На прямих я програвав напарнику по півсекунди.



У третьому сегменті ти готуєшся атакувати на другій спробі. Раптом виявляється, що батарея розряджена: вона не заряджається, двигун не працює як слід. І мене попросили атакувати із наполовину порожньою батареєю. Я відповів: "Хай ви пішли до біса". Мене це просто доконало.



Весь вікенд готуєшся, все йде чудово. Машина їде чудово. А потім у кваліфікації все просто руйнується, і ти нічого не можеш із цим вдіяти. Двигун не працював", – поскаржився пілот.