Ми нарешті досягли цього: Ферстаппен – про виграний поул у кваліфікації Гран-прі Малайзії

Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен після перемоги у кваліфікації Гран-прі Малайзії заявив, що вже було багато спроб завоювати поул, і зараз він дуже задоволений здобутим результатом.

Його слова передає Sky Sports.

"Це фантастично. Ми намагалися завоювати поул на багатьох Гран-прі. Іноді нам це вдавалося трохи краще, ніж іншим, але те, що ми нарешті досягли цього, зважаючи на те, з чого ми починали сезон, – це просто неймовірно. Я задоволений сьогоднішнім результатом і, безперечно, завтра спробую виграти. Коли стартуєш першим, це і є твоя мета".

Зауважимо, що Ферстаппен протягом кваліфікації Гран-прі Малайзії зумів випередити британця Льюїса Гамільтона з Феррарі та свого напарника по команді Ред Булл, француза Ісака Аджара.

Також варто зазначити, що це перший здобутий для Ферстаппена поул у поточному сезоні Формули-1.

Головна гонка Гран-прі Малайзії відбудеться у цю неділю, 4 жовтня. Змагання стартують о 10:00 за київським часом.