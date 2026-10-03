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Ми нарешті досягли цього: Ферстаппен – про виграний поул у кваліфікації Гран-прі Малайзії

Микола Літвінов — 3 жовтня 2026, 13:48
Ми нарешті досягли цього: Ферстаппен – про виграний поул у кваліфікації Гран-прі Малайзії
Макс Ферстаппен
Ред Булл

Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен після перемоги у кваліфікації Гран-прі Малайзії заявив, що вже було багато спроб завоювати поул, і зараз він дуже задоволений здобутим результатом.

Його слова передає Sky Sports.

"Це фантастично. Ми намагалися завоювати поул на багатьох Гран-прі. Іноді нам це вдавалося трохи краще, ніж іншим, але те, що ми нарешті досягли цього, зважаючи на те, з чого ми починали сезон, – це просто неймовірно.

Я задоволений сьогоднішнім результатом і, безперечно, завтра спробую виграти. Коли стартуєш першим, це і є твоя мета".

Зауважимо, що Ферстаппен протягом кваліфікації Гран-прі Малайзії зумів випередити британця Льюїса Гамільтона з Феррарі та свого напарника по команді Ред Булл, француза Ісака Аджара.

Також варто зазначити, що це перший здобутий для Ферстаппена поул у поточному сезоні Формули-1.

Головна гонка Гран-прі Малайзії відбудеться у цю неділю, 4 жовтня. Змагання стартують о 10:00 за київським часом.

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