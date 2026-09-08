Ферстаппен оцінив свої шанси перервати серію без перемог у 2026 році

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен оцінив свої шанси здобути першу перемогу на Гран-прі в поточному сезоні.

Його слова передає RacingNews365.

Нідерландець щороку здобував перемогу на етапах Формули-1, починаючи з 2016 року. Жоден сезон з Ред Булл не залишався без перемог, але поточний сезон може це змінити.

Триразовий чемпіон відверто визнає, що болід RB22 наразі не дозволяє на рівних змагатися за лідерство, проте не збирається здаватися.

"Ніколи не скажу, що змирився з тим, що можу не виграти жодного Гран-прі цього сезону, інакше буду дуже розчаровуватися щовихідних. Щоразу, коли я сідаю в машину, я завжди викладаюся на повну, і, якщо є шанс, я обов'язково ним користуюся. Але зараз, судячи з ситуації, ця можливість не дуже велика", — розповів Ферстаппен.

Гран-Прі Іспанії відбудеться вже цього тижня, 12-13 вересня.

Нагадаємо, напередодні пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі здобув феноменальну перемогу на Гран-прі Італії, стартувавши з 19 місця.