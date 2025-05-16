Ферстаппен підтвердив, що побив рекорд кола Нюрбургрингу, виступаючи під псевдонімом

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен поділився подробицями свого виступу на тестах за кермом боліда Феррарі 296 GT3 на Нюрбургринзі.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Motorsport.

9 травня стало відомо, що Ферстаппен взяв участь у тестах, проте не під власним ім'ям, а під псевдонімом Франц Германн.

Згодом з'явилася інформація, що 27-річний нідерландець примудрився побити рекорд кола Нюрбургрингу (7:49,5). І хоча офіційний результат не був опублікований, Макс підтвердив, що тепер рекорд кола на машині GT3 належить йому.

"Я проїхав швидше за попередній рекорд, так. Я був там не для того, щоб показати, що я можу побити рекорд кола або будь-який інший рекорд. Я просто отримував задоволення і вивчав трасу разом з командою. Ми просто добре провели час, набирали швидкість, нам також пощастило з умовами. Було дуже гарно і сонячно, тож це чудово, якщо у вас є така можливість", – сказав Ферстаппен.

Гонщик також пояснив, чому йому довелося виступати не під власним ім'ям.

"Вони попросили мене придумати фейкове ім'я, і я сказав: "Давайте зробимо його настільки німецьким, наскільки це можливо". Довелося вигадати його, щоб у списках учасників тестів не було Макса Ферстаппена. Інакше вже о 8 ранку там було б повно народу. Це нормально, і, принаймні, зранку на трасі було доволі спокійно".

Ферстаппен сподівається взяти участь у 24 годинах Нюрбургрингу в майбутньому. Але він сказав, що все ще перебуває в процесі включення необхідних тестувань у свій графік Формули-1.

"Я хотів би зробити це в майбутньому. Ось чому я роблю всі ці речі, щоб трохи підготуватися, отримати трохи досвіду. Щоб мені не довелося робити все це в майбутньому".

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, в Імолі стартує сьомий гоночний етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх сесій вікенду.

Раніше стало відомо, що одна з команд привезла на етап великий пакет оновлень.