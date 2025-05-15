Команда Формули-1 привезла великий пакет оновлень на етап в Імолі

Команда Формули-1 Рейсін Буллз готується виступити на Гран-прі Емілії-Романьї зі значними змінами в боліді.

Про це повідомляє Motorsport.

Згідно з джерелом, колектив з Фаенци привіз на домашній етап великий пакет оновлень. Команда підготувала нове днище та кузов, над якими працювали до останньої хвилини перед транспортуванням болідів до Імоли.

Цей пакет представляє перше повноцінне оновлення машини Рейсін Буллз у 2025 році. Днище та кузов – дві найбільші аеродинамічні поверхні боліда, причому перша має вирішальне значення для загальної продуктивності.

Однак, незважаючи на те, що на папері модернізація звучить грандіозно, команда була обережною, щоб не змінювати занадто багато за один раз, беручи до уваги минулорічні уроки, коли значна модернізація в Барселоні фактично зробила болід повільнішим.

До того ж, на цьому пізньому етапі поточного циклу регламенту нові компоненти навряд чи принесуть суттєві переваги.

Нагадаємо, що етап в Імолі розпочнеться завтра, 16 травня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій італійського вікенду.

Раніше стало відомо, що пілот Феррарі Шарль Леклер пропустить перший день етапу в Імолі.