Зміни в пелетоні, повернення Формули-1 в Європу: прев'ю Гран-прі Емілії-Романьї

Ще один тиждень перерви від Формули-1 завершується і Італія готова прийняти черговий, сьомий етап, "королеви автоспорту".

З 16 по 18 травня в місті Імолі на Автодромі Енцо і Діно Феррарі відбудеться Гран-прі Емілії-Романьї. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні етапу, що знаходиться за 80 кілометрів від заводу Феррарі в Маранелло.

Історична довідка

Імола приймала гонки Формули-1 ще в часи Сенни та Шумахера, проте нові фанати Ф-1 можуть і не знати, що тоді етап мав назву Гран-прі Сан-Марино.

Така ситуація склалася через те, що Гран-прі Італії зазвичай проводиться в "храмі швидкості" на автодромі Монца, той було прийнято рішення називати етап в Імолі на ім'я прилеглої країни.

У 1987 р. під час практики стався нещасний випадок із 2-разовим переможцем етапу Нельсоном Піке, який через травму пропустив перегони. Під час Гран-прі Сан-Марино 1989 року Герхард Бергер розбив свою Феррарі в "Тамбурелло" через відмову переднього антикрила. Машина загорілася після важкого зіткнення. Лише завдяки швидкій роботі пожежників і медиків, Бергер уникнув серйозних травм.

Найтрагічнішим інцидентом не лише в Імолі, а й мабуть в усій Формулі-1 стало Гран-прі Сан-Марино у 1994 році.

Саме під час того етапу стався той самий "чорний вік-енд": під час п'ятничної практики Рубенс Баррікелло врізався в бордюр, машина вдарилася об верх загородження з покришок та перекинулася, бразилець від удару втратив свідомість. Пілот не був серйозно травмований.

Потім під час кваліфікації австрієць Роланд Ратценбергер зіткнувся зі стіною в повороті "Вільньов" через поломку переднього антикрила і загинув на місці.

Наступного дня легендарний Айртон Сенна втратив керування в повороті "Тамбурелло". Сам по собі удар об стіну не завдав сильних ушкоджень, але частина підвіски, що відірвалася в результаті події, пробила шолом "людини дощу" і завдала смертельної травми.

Після всіх цих трагічних подій етап в Імолі проводився ще 12 років. Останній Гран-прі Сан-Марино відбувся ще у 2006 році, а повернули гонку в регіоні Емілії-Романьї аж у 2020 через пандемію COVID-19.

Етап мав стати "разовим" через проблеми інших організаторів, проте з того часу відбулося відразу 4 гонки (у 2023 році етап скасували через повені в регіоні).

Рекорди етапу в Імолі

Очевидно, що перераховувати 4 переможців Гран-прі Емілії-Романьї було б занадто не цікаво, адже всі пам'ятають, хто домінував в останні 5 років у Формулі-1, тому ми розповімо про найуспішніших гонщиків та конструкторів на Автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Беззаперечним номером один є Міхаель Шумахер, який відразу 7 разів ставав переможцем етапу і всі 7 разів у межах Гран-прі Сан-Марино. Останню гонку до повернення у 2020-му виграв саме "Червоний барон".

The Tifosi always descends on Imola in support of Ferrari 🙌🇮🇹#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/x1r1aO1MUn — Formula 1 (@F1) May 14, 2025

Саме його перемоги дозволяють Феррарі утримувати рівність з Вільямс у кількості перемог серед команд – по 8. Шість разів етап в Імолі вигравали пілоти Макларен.

Якщо говорити про сучасну історію, то тут найуспішнішим є звичайно Макс Ферстаппен, який з 2021 по 2024 виграв усі Гран-прі Емілії-Романьї.

Ковідний етап у 2020-му залишився за Льюїсом Гамільтоном, який тоді виступав на своєму чорному Мерседесі.

Конфігурація треку

Автодором Енціо та Діно Феррарі один з небагатьох у календарі, в якому гонщики їдуть проти годинникової стрілки.

Після тестування свого AlphaTauri AT01 на трасі перед сезоном 2020 року П'єр Гаслі назвав цей досвід одним з найкращих, який він коли-небудь мав за кермом боліда Формули-1.

Загалом траса мала 6 конфігурацій у своїй історії. Перший був представлений ще у 1953 році і був актуальним до 1972-го після чого організатори додали кілька шикан, щоб сповільнити заїзд.

Потім зміни відбулися в 1973, 1980, 1995, 2008 роках, а також була представлена окрема конфігурація для мотогонок.

Наразі Етап в Імолі має 19 поворотів та одну зону DRS на старт-фінішній прямій. 63 кола гонки по 4,909 км кожне формують загальну протяжність заїзду в 309,049 км.

Фаворити та інтриги Гран-прі Емілії-Романьї

Говорити про черговий успіх Макларен та боротьбу між спокійним та стабільним Оскаром Піастрі та різким і експресивним Ландо Норрісом нам уже набридло, а перерва дала й так чимало питань до прийдешнього етапу.

Альпін все ж провели заміну, про яку повідомляли ЗМІ ще ДО початку сезону. Джек Дуен усе ж не зумів вистрибнути вище голови, показати кращий результат за П'єра Гаслі та покинув команду.

На його місце прийшов аргентинець (з можливо українським корінням) Франко Колапінто. Насправді аргентинський гонщик (та спонсори, які приходять з ним) був ласим шматочком у ринку пілотів у міжсезоння.

І ось Колапінто матиме шанс проявити себе в новій команді, з новим партнером і що найцікавіше під керівництвом нового керівника команди Флавіо Бріаторе. Це і є головною інтригою етапу та найближчих гонок – чи зможе аргентинець впоратися з тиском або можливо проявити себе краще ніж Гаслі.

Думаємо, що гонка в Імолі може не розкрити всіх карт, проте до завершення першої половини сезону влітку буде зрозуміло наскільки швидкий Франко Колапінто та які результати показуватиме Альпін під керівництвом Бріаторе.

Також цікаві новини ширяться щодо майбутнього Ред Булл. Австрійська команда, яка була однією з найуспішніших за останні 15 років може втратити керівника Крістіана Горнера та свій найцінніший актив – Макса Ферстаппена.

Нідерландець перед етапом заявив, що 3-4 місця – не те, заради чого він виступає у Формулі-1. Чи був це натяк на бажання покинути команду чи можливо Ферстаппен також жадає змін у керівництві?

Наразі питань забагато, тим паче невідомо, хто краще адаптується до змін у регламенті у 2026 році. Можливо Едріан Ньюї створить черговий шедевр, тепер уже в Астон Мартін, і ми побачимо Ферстаппена в одній команді зі Строллом? Було б цікаво...

Шини, стратегії та погода в Імолі

Pirelli вже третій етап поспіль намагається пом'якшувати гуму і ось на Гран-прі Емілії-Романьї на нас очікує найм'якший з усіх можливих конфігурацій вибір шин – C4, C5, C6.

"Жорсткіші гумові суміші працювали найкраще, забезпечуючи дуже стабільні характеристики, з обмеженою деградацією, попри температуру траси понад 50°C. Ті, хто стартував на м'якій гумі у 2024-му, змушені були зробити дві зупинки. Буде цікаво подивитися, чи матиме ефект перехід на м'якіші гумові суміші порівняно з минулим роком.

Тут лише одна зона DRS з обмеженими можливостями для обгонів в інших місцях, до того ж піт-лейн є найдовшим у календарі за часом. Всі ці фактори в сукупності роблять "одну зупинку" обов'язковою традицією на цій трасі", – йдеться у повідомленні від Pirelli.

Pirelli

Погода в Імолі обіцяє бути стабільною. Якщо сьогодні в Італії йде дощ, то вже завтра буде сяяти яскраве сонечко.

У неділю траса має ще прогрітися, враховуючи, що температура підніметься з 18 до 23 градусів, отже сюрпризів від матінки природи можна не очікувати, а "шоу" мають демонструвати 20 гонщиків на трасі.

Думка експерта

Напередодні Гран-прі Емілії-Романьї ми поспілкувалися з українським гонщиком та пілотом академії Вільямс Олександром Бондаревим, який виступає в італійській Ф-4.

"Траса в Імолі дуже вузька, особливо для машин Формули-1, тому, крім першого повороту, обганяти там складно. Є багато поворотів, де потрібно брати поребрики, і Макларен це дуже добре вдається. З огляду на їхній темп у Маямі, не думаю, що хтось зможе їх обігнати", – заявив Бондарев.

Олександр Бондарев після першого етапу італійської Ф-4 розташувався 10 місці в загальному заліку чемпіонату та на 4 позиції в заліку новачків.

Прогноз Чемпіона

Немає жодних передумов до того, щоб переможцем етапу став НЕ болід Макларен. Минулий раз ми прогнозували, що Маямі може стати переломним етапом для Ландо Норріса, але той знову програв боротьбу напарнику.

Отже, Оскар Піастрі буде нашим фаворитом на Гран-прі Емілії-Романьї, хоча ніколи не знаєш, коли Норріса прорве і він почне здобувати перемоги.

П'ятниця, 16 травня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 17 травня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 18 травня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Емілії-Романьї в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Напередодні етапу в Імолі стало відомо, що Макс Ферстаппен сів за кермо автомобіля Ferrari GT3 на Нюрбургринзі в рамках офіційного тесту.