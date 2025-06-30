Ферстаппен – про аварію з Антонеллі: Він великий талант, і таке трапляється з кожним

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен поділився своїми думками щодо невдалого Гран-прі Австрії.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Вчора, 29 червня, відбулася домашня для "биків" гонка, яка стала для них справжньою катастрофою вже на першому колі, коли Андреа Кімі Антонеллі вибив Ферстаппена.

Обидва гонщики зійшли з дистанції через серйозні пошкодження болідів. Під час розмови зі ЗМІ чотириразовий чемпіон світу не став звинувачувати Антонеллі в усіх бідах світу.

"Початок гонки був приємним покращенням у порівнянні з останніми трьома гонками, де я не був особливо задоволений стартом. У той момент я не знав, що сталося. У нас було досить багато пошкоджень, і машину потрібно було вимкнути. Думаю, що нам трохи не пощастило в кваліфікації, і не пощастило в гонці. Але, звичайно, якщо подивитися на вікенд, ми були не там, де хотіли бути, мабуть, з точки зору темпу. Ми повинні спробувати проаналізувати це і, сподіваюся, на наступному етапі матимемо трохи більш позитивний вікенд", – сказав Макс.

Реакція Ферстаппена на зіткнення була спокійною. Він прийняв той факт, що це була проста помилка пілота "срібних стріл".

"Я просто запитав у нього, що сталося, тому що він був єдиним хлопцем, який був там зі мною, з відірваним колесом. Тож я подумав... Ну, я був майже впевнений, що це він мене вдарив. Потім я побачив запис, коли повернувся. І, знаєте, це трапляється. Я маю на увазі, що кожен гонщик робив такі помилки. Кожен припускався таких помилок у своїй кар'єрі. Крім того, Кімі – дуже великий талант. Тож він вчиться на цьому, і все в порядку. Звичайно, дуже приємно, що він одразу вибачився. Але для мене все одно справа вже була закрита. Я бачив, що сталося, і ніхто не робить таких речей навмисно. Це може статися".

Ферстаппен також поговорив на тему, чи варто вважати, що він втратив шанси на чемпіонство цього сезону.

"Я ніколи про це не думав. Ми просто проводимо гонку за гонкою і намагаємось досягти більшої продуктивності з болідом. Намагаємось вчитися з усього, що робимо, а далі побачимо, що з цього вийде".

Нагадаємо, що вже цього тижня відбудеться дванадцятий етап Формули-1 сезону-2025, який проходитиме у Великій Британії.

Раніше стало відомо, що Андреа Кімі Антонеллі отримав штраф за аварію з Максом Ферстаппеном на Гран-прі Австрії.