Гамільтон: На Гран-прі Мексики я буду ризикувати – мені нема чого втрачати

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон розкрив свій план на майбутній Гран-прі Мексики.

Слова 40-річного британця наводить Motorsport.

Гамільтон провів свою найкращу кваліфікацію у складі Феррарі – семиразовий чемпіон світу розпочне гонку на автодромі братів Родрігес із третього місця.

Враховуючи те, наскільки провальним для нього виявився дебютний сезон у Скудерії, сер Льюїс попередив Ландо Норріса, який стартуватиме з поулу та веде боротьбу за титул, що він не збирається бути обережним у гонці.

"Я точно хочу бути швидким у гонці. Мені немає чого втрачати, а йому (Норрісу) є. Ми будемо досить агресивними, я впевнений, і, сподіваюся, ми будемо достатньо близькими, щоб влаштувати хорошу боротьбу. Відчуваю себе так, ніби вперше тут. І так, я дуже вдячний команді за всю важку роботу і постійні зусилля протягом року. Звичайно, я б хотів, щоб ми отримали цей досвід раніше в цьому році, але факт залишається фактом: ми продовжуємо вдосконалюватися і зберігати позитивний настрій, тому дуже приємно бути тут. Наш темп був чудовим протягом усього вікенду. Я вважаю, що ми зробили значний прогрес з машиною. Думаю, що довів машину до найкращого результату, на який був здатний. Звичайно, проїхати коло без помилок нелегко, але я просто радий бути тут", – сказав Гамільтон.

Британський гонщик дуже радий, що він нарешті опинився у трійці найшвидших за підсумком кваліфікації у складі Феррарі.

"Мені знадобився цілий рік, щоб дістатися сюди, тож це було справжнє підкорення гори. Але нарешті, завдяки злагодженій роботі всіх навколо мене, мене самого та моїх інженерів, ми дійсно почали витискати максимум з машини. Я дуже, дуже щасливий. Хочу сказати, що це був важкий рік, і я не можу повірити, що мені знадобилося стільки часу, щоб дістатися сюди, але це не страшно. Важливим є сам шлях, і я дуже виріс завдяки йому".

Гран-прі Мексики проходитиме сьогодні, 26 жовтня. Старт гонки запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що фініш поза подіумом стане фатальним для Льюїса Гамільтона.