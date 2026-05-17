Ферстаппен був за крок від перемоги, але все зруйнувала поломка: драматична розв'язка на 24 годинах Нюрбургрингу

Команда чотириразового чемпіона світу Формули-1 Макса Ферстаппена не змогла дістатися фінішу престижної гонки на витривалість 24 години Нюрбургрингу. Екіпаж Team Verstappen Racing на Mercedes-AMG GT3 №3 зійшов із дистанції через технічні проблеми, хоча більшу частину марафону провів у боротьбі за перемогу.

Колектив Ферстаппена стартував із четвертої позиції за підсумками кваліфікації, однак уже на початку перегонів увірвався до числа лідерів. Під час свого першого відрізка нідерландець вивів Mercedes №3 на перше місце та створив комфортний відрив від суперників.

Упродовж гонки екіпаж у складі Ферстаппена, Дані Хункадельї, Жуля Гунона та Лукаса Ауера кілька разів повертав собі лідерство. За приблизно п'ять годин до фінішу команда все ще очолювала перегони, а її перевага над найближчими переслідувачами сягала близько 50 секунд.

Однак менш ніж за чотири години до завершення гонки ситуація різко змінилася. Лише через два кола після того, як Хункаделья змінив Ферстаппена за кермом, Mercedes-AMG GT3 №3 почав стрімко втрачати темп і був змушений заїхати в бокси.

У команді підтвердили технічну несправність, пов'язану з карданним валом і задньою правою частиною автомобіля. Механіки намагалися повернути машину на трасу, однак ремонт виявився безуспішним – екіпаж Ферстаппена достроково завершив гонку та був класифікований як DNF (did not finish).

Після проблем у Team Verstappen Racing лідерство перейшло до екіпажу Mercedes-AMG Team RAVENOL №80 у складі Маро Енгеля, Луки Штольца, Фабіана Шиллера та Джулеса Гунона, який у підсумку й здобув перемогу в 24 годинах Нюрбургрингу. Друге місце посів екіпаж Lamborghini №84 Red Bull Team ABT, а третім фінішував Aston Martin №34 Walkenhorst Motorsport.

Призери 24 годин Нюрбургрингу

1. 🥇 Mercedes-AMG Team RAVENOL #80

2. 🥈 Red Bull Team ABT Lamborghini #84

3. 🥉 Walkenhorst Motorsport Aston Martin #34

Зазначимо, що це лише третя за майже сторічну історію гонки перемога Mercedes та перша звитяга за останні 10 років.

Нагадаємо, в березні Ферстаппен виграв гонку NLS2 на Нюрбургрингу.