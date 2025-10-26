Для мене це загадка, – Піастрі не розуміє причини провалу кваліфікації Гран-прі Мексики

Пілот Макларен Оскар Піастрі прокоментував свій невдалий виступ у кваліфікації Гран-прі Мексики.

Слова 24-річного австралійця наводить Motorsport.

Піастрі у статусі лідеру чемпіонату провалив мексиканську кваліфікацію, яку він завершив на восьмому місці. І хоча він стартуватиме сьомим через штраф Карлоса Сайнса, Оскар все ще буде задалеко від напарника та суперника Ландо Норріса, який здобув поул.

Коментуючи свій результат, австралійський гонщик зізнався, що для нього є справжньою загадкою втрата темпу.

"Розрив (між ним та Норрісом) був великим у цій сесії, і він був великим протягом усього вікенду. Були деякі моменти, коли я відчував, що можу виправити ситуацію і легко просунутися вперед, але не у всіх випадках. Я думаю, що в кваліфікації я показав непоганий результат, і машина теж працювала непогано. Так що, так, відсутність швидкості на колі є для мене дещо загадковою", – сказав Піастрі.

Оскар також зауважив, що проблема із втратою темпу була у нього ще минулого тижня під час етапу в Остіні. І він досі не знає, що саме сталося, адже нічого не змінював у тому, як виступає.

"Мені здається, що тут трохи дивно те, що відставання від Норріса було практично однаковим у кожній сесії. Я вважаю, що проїхав кілька непоганих кіл протягом вікенду, але, здається, що все крутиться навколо 0,4-0,5 секунди. Очевидно, що це не дуже хороший знак. Але деякі речі, які були складними в Остіні, виявляються складними і тут. Я не змінив свій стиль водіння з початку сезону і навіть після кількох попереднії гонок, коли все йшло дуже добре. Тому важко визначити, чому цього вікенду не вистачало часу на колі".

Гран-прі Мексики проходитиме сьогодні, 26 жовтня. Старт заїзду запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Льюїс Гамільтон попередив Ландо Норріса, що не збирається бути обережним у гонці.