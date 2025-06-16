Стюарди винесли вердикт щодо протестів Ред Булл на перемогу Расселла на Гран-прі Канади

Пілот Мерседес Джордж Расселл зберіг за собою перемогу на Гран-прі Канади, незважаючи на протест Ред Булл.

Про це повідомляє сайт Формули-1.

Після аварії Ландо Норріса та Оскара Піастрі на 67-му колі гонки, на трасу виїхала машина безпеки.

В одному моменті Расселл несподівано загальмував, через що Макс Ферстаппен, який їхав другим, випередив його на певну частину корпусу.

Расселл звинуватив суперника в порушенні правил, бо під час дії режиму машини безпеки обгони заборонені. У той же час Ферстаппен повідомив команду про те, що "Джордж несподівано та агресивно загальмував".

Two opposing views on this moment between George Russell and Max Verstappen 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/nqcypxzjWH — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Після фінішу Ред Булл вирішив подати кілька протестів на результат гонки, звинувативши Расселла в тому, що він "їхав непередбачувано під машиною безпеки та демонстрував неспортивну поведінку, скаржачись на те, що болід №1 (Ферстаппен) здійснив обгін під машиною безпеки".

"Бики" сподівалися, що стюарди покарають 27-річного британця, і той втратить перемогу, яка перейде чотириразовому чемпіону. Проте цей план не спрацював – протести були відхилені, а Расселл зберіг за собою перше місце та перемогу на Гран-прі Канади.

Нагадаємо, що стюарди покарали Ландо Норріса за аварію з Оскаром Піастрі на останніх колах гонки в Монреалі.