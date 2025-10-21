Ферстаппен: Тільки ідіот міг подумати, що я повернуся до боротьби за титул

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен поговорив про те, як він перевернув хід сезону та став реальним претендентом на титул.

Слова 28-річного нідерландця наводить Motorsport.

Ферстаппен виграв Гран-прі США, який став п'ятою перемогою Макса цього року. Завдяки цьому чотириразовий чемпіон світу скоротив своє відставання від лідера чемпіонату Оскара Піастрі до 40 очок.

Успішна серія Ферстаппена розпочалася з його домашнього етапу в Зандворті, де він фінішував другим. З того моменту Макс здобув три перемоги (+ ще одна у спринті) та одного разу став другим (Сінгапур). Говорячи про боротьбу за титул, пілот Ред Булл запевнив, що він не вірив у такий хід подій після Гран-прі Нідерландів.

"Ні. Якби мені хтось сказав, що відбудеться такий сценарій, я б сказав йому, що він ідіот. Ми знайшли хороший підхід до боліда. Все просто. Звичайно, ми внесли деякі оновлення в машину, але ми також просто краще зрозуміли її, зрозуміли, що треба зробити, щоб вона працювала краще. Кожного вікенду ми намагаємося цього досягти. Деякі вікенди виходять кращими за інші, але загалом останні кілька вікендів були набагато простішими порівняно з попередніми гонками. Вирішальним був перший відрізок, під час якого я зміг створити невеликий відрив. Потім ситуація практично стабілізувалася після піт-стопу і залишалася такою до кінця гонки. Я вважаю, що робота із шинами була дуже важливою, і це було не дуже просто, оскільки на деяких колах відчуття, баланс і зчеплення були дуже різними – то кращими, то гіршими. Це один з тих днів, коли потрібно просто намагатися не припускатися помилок", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен уперше в сезоні визнав, що він перебуває у гонці за титул чемпіона сезону-2025.

Раніше стало відомо, що завдяки перемозі в США чотириразовий чемпіон світу вийшов на третє місце в історії Формули-1 за кількістю здобутих подіумів