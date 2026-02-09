Українська правда
Богдан Войченко — 9 лютого 2026, 16:50
The Sun
Гамільтон та Кім Кардаш'ян з'явилися разом на Супербоулі: фото

Семикратний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон та зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян уперше з'явилися разом на публіці, підтвердивши чутки про свої стосунки.

Камери NBC зафіксували зіркову пару під час перегляду матчу Супербоулу між Сіетл Сіготс та Патріотс (13:29). Гамільтон і Кардаш'ян спостерігали за грою з VIP-ложі стадіону, яка миттєво стала головною темою для обговорень серед гостей.

За словами очевидців, саме ця ложа привертала найбільше уваги:

"Вони сиділи в крайній VIP-ложі, і на тому поверсі говорили тільки про них", розповів свідок виданню The U.S. Sun.

Це перша масштабна спільна поява Гамільтона і Кардаш'ян після того, як ЗМІ повідомили про їхній роман. До цього пара уникала публічності та не коментувала чутки.

Раніше повідомлялося, що зіркового пілота Формули-1 та скандальну селебриті помітили разом на таємному побаченні у Франції.

