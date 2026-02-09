Чорне та біле: Каділлак презентував двосторонню ліврею свого першого боліда Ф-1

Американський автогігант Каділлак вперше в історії показав ліврею свого боліда для Формули-1. Презентація відбулася в рекламному ролику під час трансляції Супербоулу НФЛ.

Подробиці повідомляє Motosport.

Дебютна машина команди отримала нестандартну двосторонню розфабровку з асиметричним дизайном: лівий бік боліда пофарбований у сірувато-білий колір, тоді як правий — повністю чорний.

Назва поки що тримається в секреті, однак відомо, що болід буде оснащений двигуном Ferrari.

Генеральний директор Ден Тоурісс пояснив символізм такого дизайну:

"Ця ліврея представляє набагато більше, ніж просто схему фарбування; вона представляє те, ким ми є і що ми приносимо у Формулу-1. Кожна деталь є навмисною: сміливою, сучасною і безпомилково американською, водночас поважаючи спадщину та точність, які визначають цей спорт".

Зауважимо, що бойовими пілотами Каділлака у сезоні 2026 року стануть досвідчені Валттері Боттас та Серхіо Перес. Вони повертаються до Формули-1 через рік після того, як втратили свої місця на стартовій решітці. А китаєць Чжоу Гуаньюй займе місце резервного пілота.

Раніше стало відомо, що зірка IndyCar Колтон Герта теж стане резервним пілотом Каділлак, і паралельно із цим виступатиме у Формулі-2 у 2026 році.

Нагадаємо, що нещодавно Вільямс презентувала оновлену ліврею свого боліда на сезон-2026 у Формулі-1.