Як у мультфільмі "Тачки": команда Формули-1 креативним чином оживила свій болід

Формула-1 давно асоціюється зі швидкістю, технологіями та мільйонними контрактами. Але цього разу команда Вільямс додала до перегонів трохи магії дитинства.

Британський колектив буквально "оживив" свої боліди у стилі культового мультфільму "Тачки". На лобовому склі машин з'явилися великі анімовані очі, як у персонажів Pixar. І це були не просто наклейки.

Кожен болід кліпав очима та навіть реагував на рухи людей навколо. Машини "дивилися" на механіків, "слідкували" за фанатами й створювали ефект живої істоти, а не бездушного гоночного монстра.

Виглядає це максимально креативно та нестандартно для світу Формули-1, де зазвичай домінують серйозність і холодний технічний підхід.

Напередодні Вільямс презентувала оновлену ліврею свого боліда на сезон-2026 у Формулі-1.

Нагадаємо, сезон-2025 Вільямс завершили на п'ятому місці у Кубку конструкторів, набравши 137 очок. Пілоти команди Алекс Албон та Карлос Сайнс посіли 8 та 9 місце особистого заліку відповідно, набравши 73 та 64 очки.