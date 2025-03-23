Він привів у Формулу-1 Шумахера: Едді Джордану присвячується
Пам’яті Едді Джордана
20 березня 2025 року перестало битися серце засновника й багаторічного керівника команди Формули-1 "Джордан" – одного з найколоритніших функціонерів в історії автоспорту.
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1990 рік. Дехто, на ім'я Віллі Вебер був частим гостем на гонках Формули-3000. Він хотів купити команду "Джордан". Вебер очолював одну із програм з розвитку молодих пілотів Мерседеса. Інтерес до ірландської конюшні з боку німецького менеджера був викликаний насамперед просуванням своїх протеже. Серед яких був і нікому невідомий 21-річний земляк Вебера Міхаель Шумахер.
"Не можу сказати, що був у захваті від Міхаеля Шумахера, коли вперше побачив його на трасі. Як мінімум, він мене не вразив, як про це можна було б подумати, знаючи його кар’єру. Скажу чесно, у 1990 році його їзда не змусила мої брови поповзти вгору, як це трапилось, коли я вперше побачив Айртона Сенну. Його можна було назвати хорошим гонщиком, але не більше…"
Угода так і не відбулася: Шумахер відправився в чемпіонат спорт-прототипів, а команда Едді Джордана з 1991-го стала повноправним учасником перегонів у класі Формула-1.
Історія, яку, без перебільшення, можна назвати однією зі знакових для автоспорту, несподівано, навіть випадково, отримала продовження влітку 1991-го.
Однак повернімося на кілька місяців назад – у лютий того ж року.
Едді Джордан звітував перед менеджерами компанії 7UP, яка була першим інвестором команди в Королівських перегонах. Підсилити позиції керівника дебютанта Формули-1 мала поява гонщика Бертрана Гашо. Однак бельгієць на зустріч так і не доїхав. Бертран потрапив у ДТП на вулицях Лондона, почав з’ясовувати стосунки з таксистом, з машиною якого спричинив аварію та бризнув у того з газового балончика. На місце приїхали копи, затримали хулігана та відкрили провадження.
У серпні 1991 року бельгійський суд, якраз напередодні Гран-Прі Бельгії, виніс вирок Гашо – 18 місяців тюрми.
"Сказати, що я був шокований – нічого не сказати. Разом зі своїм пілотом я втратив і його спонсорів. За пів року цей пизд*к не зміг навіть вибачитись та владнати ситуацію", – згадував Джордан.
На заміну Гашо ірландець розглядав кількох кандидатів (навіть сенсаційного чемпіона 1982 року Кеке Росберга), однак все упиралося в гроші – їх на зарплату не було.
Тоді Джордан і згадав про Віллі Вебера та його підопічного. Міхаеля Шумахера.
"Ми швидко домовились з Веббером телефоном. Я запросив у них по 150 тисяч доларів за гонку, вони погодились", – розповідав Джордан.
Слід зазначити, проти варіанту з Шумахером був Іан Філліпс.
"Я удав, що не почув Іана. Все одно виходу не було – хтось мав пілотувати мій болід у Спа. Звісно я розумів усе безумство саджати абсолютного новачка в болід, та й ще на важкій трасі", – згадував Едді.
Далі була, без перебільшення, казка. Шумахер під час тестів поїхав так, що через 5 кіл його зупинили з боксів, попросили збавити оберти та не ризикувати…
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Команда Едді Джордана могла навіть здобути свою першу перемогу (яка станеться набагато пізніше). Зусиллями Андреа де Чезаріса. Шумахер спалив зчеплення уже в першому повороті й завершив гонку.
Італієць спокійно користався невдачами суперників – хтось зійшов, хтось був змушений заїхати на незапланований піт-стоп. У якийсь момент де Чезаріс вийшов на друге місце і невпинно почав наздоганяти Сенну, у якого забарахлила коробка передач. Але щастю Едді Джордана не судилося статися. За 3 кола до фінішу авто італійського гонщика просто зупинилося. Відмовив мотор. Інженери в боксах по телеметрії бачили проблему – стрибки тиску масла у двигуну, але сподівалися на чудо. Не сталося.
Найцікавіше у цій історії розпочалося через кілька днів – Філліпсу зателефонував Віллі Вебер і домовився про зустріч. На зустріч приїхав помічник Вебера і виставив умови, за яких Шумахер залишиться в команді. Мерседес, який опікувався Шумахером, був готовий вкласти в команду 3 мільйони доларів, але дітище ірландця відходить їм повністю. Джордан взяв час для роздумів, однак чутки ширилися швидко – Шумахер уже на повну залицявся з Флавіо Бріаторе та його болідом "Беннетон".
За легендою, оповитою безліччю міфів, наступного дня німецький гонщик ніби надіслав Джордану. Однак підтвердження або спростування цьому факту достеменно немає.
Уже наступну гонку німець Шумахер їхав у жовто-зеленому боліді "Беннетон-Форд".
Далі були судові позови, які Джордан програв. Юридично закріплених відносин із Шумахером в ірландця не було.
Едді Джордан привів у світ Формули-1 Міхаеля Шумахера. Саме в боліді "Джордан" майбутній семиразовий чемпіон дебютував. Хоча та дебютна гонка й стала для Шумахера єдиною в ірландській команді.
Уже в 1994-му Шумахер виграє чемпіонат за кермом "Беннетона". Наступного року ще одне. Пізніше буде славетна кар’єра німця у Феррарі. Команда "Джордан" стане міцним середняком і однією із найстабільніших у Ф1, проте то вже зовсім інша історія.
Разом з Едді Джорданом пішла епоха. Він залишався одним з останнім представником "золотої епохи" Королівських гонок. Епохи брутальної, рок-н-рольної, гаражної Формули-1…