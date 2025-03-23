Він привів у Формулу-1 Шумахера: Едді Джордану присвячується

Пам’яті Едді Джордана

20 березня 2025 року перестало битися серце засновника й багаторічного керівника команди Формули-1 "Джордан" – одного з найколоритніших функціонерів в історії автоспорту.

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1990 рік. Дехто, на ім'я Віллі Вебер був частим гостем на гонках Формули-3000. Він хотів купити команду "Джордан". Вебер очолював одну із програм з розвитку молодих пілотів Мерседеса. Інтерес до ірландської конюшні з боку німецького менеджера був викликаний насамперед просуванням своїх протеже. Серед яких був і нікому невідомий 21-річний земляк Вебера Міхаель Шумахер.

Віллі Вебер (справа) та Міхаель Шумахер (у боліді команди німецької Формули-3), 1989 рік Getty Images

"Не можу сказати, що був у захваті від Міхаеля Шумахера, коли вперше побачив його на трасі. Як мінімум, він мене не вразив, як про це можна було б подумати, знаючи його кар’єру. Скажу чесно, у 1990 році його їзда не змусила мої брови поповзти вгору, як це трапилось, коли я вперше побачив Айртона Сенну. Його можна було назвати хорошим гонщиком, але не більше…"

Угода так і не відбулася: Шумахер відправився в чемпіонат спорт-прототипів, а команда Едді Джордана з 1991-го стала повноправним учасником перегонів у класі Формула-1.

Міхаель Шумахер у чемпіонаті спорт-прототипів

Історія, яку, без перебільшення, можна назвати однією зі знакових для автоспорту, несподівано, навіть випадково, отримала продовження влітку 1991-го.

Однак повернімося на кілька місяців назад – у лютий того ж року.

Едді Джордан звітував перед менеджерами компанії 7UP, яка була першим інвестором команди в Королівських перегонах. Підсилити позиції керівника дебютанта Формули-1 мала поява гонщика Бертрана Гашо. Однак бельгієць на зустріч так і не доїхав. Бертран потрапив у ДТП на вулицях Лондона, почав з’ясовувати стосунки з таксистом, з машиною якого спричинив аварію та бризнув у того з газового балончика. На місце приїхали копи, затримали хулігана та відкрили провадження.

У серпні 1991 року бельгійський суд, якраз напередодні Гран-Прі Бельгії, виніс вирок Гашо – 18 місяців тюрми.

"Сказати, що я був шокований – нічого не сказати. Разом зі своїм пілотом я втратив і його спонсорів. За пів року цей пизд*к не зміг навіть вибачитись та владнати ситуацію", – згадував Джордан.

На заміну Гашо ірландець розглядав кількох кандидатів (навіть сенсаційного чемпіона 1982 року Кеке Росберга), однак все упиралося в гроші – їх на зарплату не було.

Тоді Джордан і згадав про Віллі Вебера та його підопічного. Міхаеля Шумахера.

"Ми швидко домовились з Веббером телефоном. Я запросив у них по 150 тисяч доларів за гонку, вони погодились", – розповідав Джордан.

Слід зазначити, проти варіанту з Шумахером був Іан Філліпс.

"Я удав, що не почув Іана. Все одно виходу не було – хтось мав пілотувати мій болід у Спа. Звісно я розумів усе безумство саджати абсолютного новачка в болід, та й ще на важкій трасі", – згадував Едді.

Далі була, без перебільшення, казка. Шумахер під час тестів поїхав так, що через 5 кіл його зупинили з боксів, попросили збавити оберти та не ризикувати…

Міхаель Шумахер за кермом "Джордана", Бельгія-1991 Getty Images

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Команда Едді Джордана могла навіть здобути свою першу перемогу (яка станеться набагато пізніше). Зусиллями Андреа де Чезаріса. Шумахер спалив зчеплення уже в першому повороті й завершив гонку.

Італієць спокійно користався невдачами суперників – хтось зійшов, хтось був змушений заїхати на незапланований піт-стоп. У якийсь момент де Чезаріс вийшов на друге місце і невпинно почав наздоганяти Сенну, у якого забарахлила коробка передач. Але щастю Едді Джордана не судилося статися. За 3 кола до фінішу авто італійського гонщика просто зупинилося. Відмовив мотор. Інженери в боксах по телеметрії бачили проблему – стрибки тиску масла у двигуну, але сподівалися на чудо. Не сталося.

"Джордан" де Чезаріса, Бельгія-1991

Найцікавіше у цій історії розпочалося через кілька днів – Філліпсу зателефонував Віллі Вебер і домовився про зустріч. На зустріч приїхав помічник Вебера і виставив умови, за яких Шумахер залишиться в команді. Мерседес, який опікувався Шумахером, був готовий вкласти в команду 3 мільйони доларів, але дітище ірландця відходить їм повністю. Джордан взяв час для роздумів, однак чутки ширилися швидко – Шумахер уже на повну залицявся з Флавіо Бріаторе та його болідом "Беннетон".

Едді Джордан (зліва) та Мікаель Шумахер (справа), Спа-Франкоршам, 1991 рік Getty Images

За легендою, оповитою безліччю міфів, наступного дня німецький гонщик ніби надіслав Джордану. Однак підтвердження або спростування цьому факту достеменно немає.

Уже наступну гонку німець Шумахер їхав у жовто-зеленому боліді "Беннетон-Форд".

Далі були судові позови, які Джордан програв. Юридично закріплених відносин із Шумахером в ірландця не було.

Едді Джордан привів у світ Формули-1 Міхаеля Шумахера. Саме в боліді "Джордан" майбутній семиразовий чемпіон дебютував. Хоча та дебютна гонка й стала для Шумахера єдиною в ірландській команді.

Уже в 1994-му Шумахер виграє чемпіонат за кермом "Беннетона". Наступного року ще одне. Пізніше буде славетна кар’єра німця у Феррарі. Команда "Джордан" стане міцним середняком і однією із найстабільніших у Ф1, проте то вже зовсім інша історія.

Разом з Едді Джорданом пішла епоха. Він залишався одним з останнім представником "золотої епохи" Королівських гонок. Епохи брутальної, рок-н-рольної, гаражної Формули-1…