Нерви Ферстаппена, подвиг Гюлькенберга та перші очки Алонсо: підсумки Гран-прі Іспанії

Для когось початок літа супроводжувався бездоганною спецоперацією Служби безпеки України зі знищенням багатьох літаків, у той же час фанати Формули-1 уважно слідкували за дев'ятим етапом сезону-2025 – Гран-прі Іспанії.

Директива не спрацювала – Макларен досі найшвидші

Багато уболівальників Ф-1 (окрім фанів Макларен) покладали великі надії на директиву від FIA щодо обмеження використання гнучких передніх антикрил на болідах. Вважалося, що це має послабити домінацію "папаї" та наблизити лідерів у вигляді Феррарі, Мерседес та Ред Булл до найкращої команди початку сезону.

Проте сталося не так, як гадалося. В усіх практиках та кваліфікації першими були саме гонщики Макларен. Оскар Піастрі впевнено виграв кваліфікацію і так само впевнено здобув перемогу в гонці.

Ландо Норріс на старті програв позицію Максу Ферстаппену, проте надалі без проблем забрав назад другу сходинку, яку втримав до кінця заїзду.

Підсумки гонки будуть викладені в наступних підпунктах, а ось підсумок директиви від FIA очевидні – Макларен залишилися найкращою за швидкістю командою в пелотоні, а її гонщики достатньо майстерні, щоб заробляти стільки очок, щоб збільшити відставання від другої сили в чемпіонаті на майже 150 залікових балів.

Іспанії-2016 не повторилося або чому Норріс не готовий стати чемпіоном

У сезоні-2016 ми востаннє бачили близьку боротьбу двох напарників за титул чемпіона світу. Тоді два колишніх друга Льюїс Гамільтон та Ніко Росберг домінували у Формулі-1 та вирішували долю титулу між собою.

І переломним став саме момент на Гран-прі Іспанії того року, коли два Мерседеси зіткнулися та вибули з дистанції, що дозволило Максу Ферстаппену здобути першу перемогу в кар'єрі.

Історія не повторилася.

Ландо, як вже ми писали, невдало стартував, віддавши позицію Ферстаппену, а після машини безпеки, яка була викликана сходом Кімі Антонеллі, британець не нав'язав жодної боротьби напарнику.

Постає лише питання, невже Ландо Норріс дійсно слабший за Оскара Піастрі? А можливо це була команда вказівка не боротися?

Але факт залишається фактом. Норріс, наблизившись до трьох очок у загальному заліку після Гран-прі Монако, не скористався можливістю вийти в лідери чемпіонату, а програв Піастрі по всіх фронтах.

Ландо Норріс підходив до старту сезону в якості лідера Макларен та претендента на титул, а після першої третини чемпіонату залишається другим номером у "папаї", який не проявляє жодним чином амбіцій до перемог та завоювання титулу.

А Оскар Піастрі, який невдало виступив на першому етапі, домашній Австралії, після цього демонструє відмінні результати і заслуговано лідирує в чемпіонаті.

Після Гран-прі Іспанії австралієць зрівнявся з Айртоном Сенною та Льюїсом Гамільтоном, ставши першим пілотом Макларен після цих двох, хто завоював вісім поспіль подіумів.

Autosport

Чарівний Ніко Гюлькенберг

Хто б міг повірити, що болід команди Заубер заїде в першу п'ятірку, а те що це буде Ніко Гюлькенберг, який відкваліфікувався гірше за напарника.

Думаю, поставивши кілька гривень на такий розклад, можна було б заробити статок. Ніко провів неймовірну гонку, починаючи з чудового старту і завершуючи обгоном семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона на Феррарі.

Звичайно німець залишився в серцях фанатів, звання гонщик дня в руках Макса Ферстаппена виглядає максимально дивним. Про це далі.

Старий добрий Макс Ферстаппен

Нові фанати Формули-1, що почали дивитися "королеву автоспорту" після 2023 року мабуть здивував маневр Макса Ферстаппена над Джорджем Расселлом наприкінці перегонів.

Однак будемо відверті – це старий добрий нідерландець, який не має чемпіонського боліда та готовий за кожен заліковий пункт ризикувати всім. Можливо цього не вистачає деяким пілотам у пелотоні, але ми впевнені, що Ферстаппен не шкодує про те, що зробив.

Тут більше питань до Ред Булл. Спочатку командний місток "биків" вирішив закликати Макса на піт-стоп за хардом, який ніхто не використовував протягом, замість того, щоб залишитись на софті з 8 колами зношення на першому місці.

Пізніше у боротьбі саме команда сказала повернути позицію Расселлу, проте після гонки стюарди відзначили, що це було не обов'язково.

Феррарі вікенду – Астон Мартін

Якщо так тенденція продовжиться, то ми можемо побачити того самого Макса Ферстаппена – безкомпромісного, ризикованого та агресивного, що є лише плюсом для нейтрального вболівальника.

У цій рубриці ми зазвичай розповідаємо про найбільш абсурдні або кумедні події, які команди зробили протягом вікенду. І як би сильно не старалися стратеги Ред Булл, однак ця нагорода однозначно йде колективу Астон Мартін.

Після суботньої кваліфікації стало відомо, що Ленс Стролл пропускатиме гонку в Барселоні через проблеми зі здоров'ям, які турбують його вже тривалий час. Через таке пізнє рішення команда не змогла взяти когось на заміну (навіть власного резервного пілота).

І що ми отримуємо в підсумку – Стролл проїхав квалу, показав 14 час і вирішив завершити для себе Гран-прі. Чому б не дати можливість своєму резервному пілоту Феліпе Друговичу шанс, який він уже дуже довго чекає в Формулі-1.

Бразилець може через тиждень замінити Стролла в Канаді, проте достроковий схід Ленса та 19 болідів на старті Гран-прі Іспанії заслуговує на звання Феррарі вікенду.

Такі важливі, домашні очки для Алонсо

Ну і завершити хочеться на чомусь позитивному. Іспанський гонщик Фернандо Алонсо на домашньому етапі заїхав у залікову зону та завоював перші очки в сезоні Формули-1!

Востаннє іспанець залишався без очок у чемпіонаті ще у 2001-му, деякі пілоти з пелотону тоді навіть не народилися.

Алонсо відверто напрацював на ці очки (а може й на більші), однак то невдалі сейфті-кари в Імолі, то проблеми з двигуном у Монако, відбирали місця в першій десятці для ветерана.

Дуже символічно, що в одному з найважчих для себе сезонів 43-річний Фернандо Алонсо набрав перші очки саме на домашньому етапі в Барселоні!