Ферстаппен не скористається опцією в контракті, яка дозволяє йому залишити Ред Булл

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен продовжить виступати у складі Ред Булл.

Про це повідомляє Motorsport.

Згідно з джерелом, в контракті 27-річного нідерландця з австрійською командою є опція, завдяки якій він може піти після сезону-2025.

Проте у цієї опції є певні умови та дедлайн: вона перестане діяти, якщо після Гран-прі Австрії (29 червня) він перебуватиме в першій четвірці особистого заліку пілотів.

На даний момент Ферстаппен, маючи 136 очок, посідає третє місце, відстаючи від лідера Оскара Піастрі на 25 балів.

Тож, Макс зможе скористатися опцією, тільки якщо за три наступні етапі (Іспанія, Канада, Австрія) він якимось чином пропустить вперед у заліку Джорджа Расселла (99 очок) та Шарля Леклера (79 очок).

Чинний контракт Макса Ферстаппен з Ред Булл діє до кінця 2028 року. Проте він був переглянутий минулого сезону, коли закінчилася війна за владу у стані "биків".

Тоді з контракту гонщика зникла опція, за якої він зможе безперешкодно залишити команду, якщо з неї піде радник Гельмут Марко.

Раніше Макса Ферстаппена пов'язували з переходом до Астон Мартіна та Мерседес. Проте сам пілот щоразу заявляв, що залишається відданим Ред Булл.

Нагадаємо, що минулого літа Ферстаппен разом з низкою колег отримали платинову ліцензію ФІА, як гонщики найвищого рівня.