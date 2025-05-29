Ферстаппен, Алонсо та ще кілька пілотів Формули-1 отримали платинову ліцензію ФІА

Низка пілотів Формули-1 на чолі з чотириразовим чемпіоном світу Максом Ферстаппеном класифіковані ФІА як платинові гонщики – найвищий рейтинг, який можна отримати за системою категоризації.

Про це повідомляє GPBlog.

Цей статус відкриває їм двері для участі у престижних гоночних серіях, таких як WEC (World Endurance Championship, гонки на витривалість), IMSA та ELMS, які вимагають наявності рейтингу ФІА.

Важливо, що ця категорія не присвоюється автоматично. Гонщики повинні подати запит для цього. ФІА використовує чотири різні категорії для оцінки гонщиків: бронза, срібло, золото та платина. Вони базуються на досвіді та вміннях пілота. У бронзовій зазвичай опиняються аматори, у платиновій – одні з найкращих.

Минулого літа платинову ліцензію отримали Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Ландо Норріс, Франко Колапінто, Ніко Хюлькенберг та Ленс Стролл. Усі вони мають можливість взяти участь у вищезгаданих серіях.

Цікаво, що всі, у кого є суперліцензія, можуть подати запит на отримання платинової ліцензії, і вони її отримають без будь-яких тестів. Таким чином, усі пілоти Ф-1 в разі бажання можуть опинитися у платиновій категорії ФІА.

Варто зазначити, що для участі у WEC (найважчий клас) не потрібна платинова ліцензія. Щоб виступати в умовному 24 години Ле-Мана гонщику підійде і бронзова, але це зіграє свою роль у тому, в якій саме категорії він братиме участь.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен був одним з тих, хто розкоритикував оновлене правило Гран-прі Монако.