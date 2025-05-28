Директива проти домінації Макларен та загострення в боротьбі за чемпіонство: прев'ю Гран-прі Іспанії

Уже цими вихідними відбудеться третій поспіль та дев'ятий загалом етап Формули-1 сезону-2025 – Гран-прі Іспанії.

З 30 травня по 1 червня на трасі Каталунья, що знаходиться поблизу сонячної Барселони визначиться черговий переможець гонки Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні дев'ятого етапу "королеви автоспорту".

Історична довідка

Гран-прі Іспанії має одну з найдовших історій у світі автоспорту. Уперше перегони на Піренейському півострові були проведені ще в далекому 1913 році на дорожній трасі неподалік Мадрида.

У другому в історії чемпіонаті Формули-1 у 1951-му Гран-прі Іспанії опинилося в календарі і виграв його ніхто інший, як легендарний Хуан-Мануель Фанхіо на своїй Альфа Ромео.

Далі з невеликими перервами на сезон 1952-1953, 1955-1966, а також 1982-1985 етап Гран-прі Іспанії завжди знаходив місце в розкладі гонок Ф-1. Навіть COVID-19, через який скасовувалося чимало етапів не завадив провести заїзд поблизу Барселони.

А з 2026 Іспанія прийматиме два етапи "королеви автоспорту". Окрім традиційного Гран-прі у Барселоні до календаря додасться ще гонка на міській трасі в Мадриді.

Хоча це не перший випадок, коли Іспанія приймає два етапи Ф-1 в один рік. У період з 2008 по 2012 траса у Валенсії використовувалася для проведення Гран-прі Європи.

Рекорди етапу в Іспанії

Наразі можна констатувати, що усі рекорди в Іспанії належать Феррарі. Саме гонщики Скудерії, колишній Міхаель Шумахер, та нинішній Льюїс Гамільтон здобули найбільшу кількість перемог на цьому етапі – по 6.

Найближче до них підібрався гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, який чотири рази перемагав у Іспанії – тричі в останніх трьох гонках.

Серед команд найбільше перших місць також на рахунку Феррарі – 12. Найближче підібралися Мерседес з 9 (деякі були здобуті не в межах чемпіонату Формули-1) та Вільямс з Макларен – по 8.

Зауважимо, що чотири гонщики здобули свою першу перемогу на Гран-прі Іспанії: Нікі Лауда (1974), Йохен Масс (1975), Пастор Мальдонадо (2012) і Макс Ферстаппен (2016).

Конфігурація треку

Автодром "Circuit de Barcelona-Catalunya" був побудований у межах програми розвитку Олімпійських ігор 1992 року в Барселоні.

Перша цеглина будівництва була закладена в 1989 році, а перші гонки відбулися в межах чемпіонату Іспанії з турингових перегонів 1991 року.

Пілоти люблять автодром "Барселона-Каталонія", який протягом багатьох років був традиційним місцем для передсезонних тестів Формули-1.

Траса є вдалим поєднанням швидкісних і повільних поворотів. Ледь не єдиним місцем, де гонщики проводять обгони є старт-фінішна пряма, хоча на треку є дві зони активації DRS, проте перша радше слугує для можливості наздогнати суперника перед проїздом довгою прямою.

А-1

З моменту проведення першої гонки в 1991 році траса зазнала кількох модифікацій, особливо в заключній частині, з метою створення можливостей для обгону.

Наприклад, у 2007 році перед останнім поворотом було створено дуже повільну шикану, що призвело до значного збільшення часу проходження кола на понад чотири секунди.

У 2023 році була відновлена оригінальна конфігурація, причому два останніх повороти були з'єднані, щоб забезпечити набагато швидший вхід на піт-лейн, один з найдовших у календарі.

Під час гонки пілоти долають 66 кіл траси довжиною 4,657 кілометра з 14 поворотами (вісім праворуч і шість ліворуч), що створює загальну дистанцію заїзду в 307,236 км.

Рекордне коло гонки продемонстрував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен у 2023 році – 1:16,330, хоча найшвидше коло в історії показав Ландо Норріс у кваліфікації минулого року – 1:11,383.

Фаворити та інтриги Гран-прі Іспанії

Після початку сезону та дивного (щонайменше) Гран-прі Монако з двома обов'язковими піт-стопами Гран-прі Іспанії здається найцікавішим з погляду інтриг з початку сезону-2025.

Річ у тім, що Міжнародна автомобільна федерація (FIA) запровадила технічну директиву щодо обмеження використання гнучких передніх крил, що набере чинності саме на Гран-прі Іспанії.

Ці зміни мають на меті зменшити аеродинамічні переваги, які команди отримують завдяки використанню цих "крил". На думку багатьох, ці зміни зроблені для того, щоб зменшити перевагу болідів Макларен над іншими.

Враховуючи, що зміни анонсували ще до сьомого етапу в Імолі, то команди вже почали адаптувати свої машини до нових правил і можливо це дало Феррарі такі позитивні результати вже в Монако (перше друге місце в сезоні для Шарля Леклера).

Керівник Мерседес Тото Вольфф напряму заявив, що ця директива найбільше піде на користь саме італійській команді, а ось хто найбільше постраждає – наразі незрозуміло. Усе стане ясно саме після етапу в Барселоні.

#F1 #SpanishGP 2025



🏁 TD018 update Week 🏁



How the front wing flex tests change? @RacEng2 made a great article about ithttps://t.co/wEIsP4QSDy



Illustrations speak for themselves



The biggest change is flap test with 60N of force perpendicular to flap, allowed deflection is… pic.twitter.com/Um6qrEHIhM — Vanja H (@AeroTechVH) May 26, 2025

Є відчуття, що загальна картина в чемпіонаті не зміниться – Макларен будуть першими, далі Макс Ферстаппен на своєму Ред Буллі і Мерседес із Феррарі.

Можливо інакшим стане розподіл сил у групі середняків та аутсайдерів, а також є ймовірність, що різниця між лідерами скоротиться.

Проте до кваліфікації в Іспанії важко передбачити, як впливатимуть ці зміни на подальшу боротьбу за титул, враховуючи, що наразі ми подолали лише третину сезону – 8 гонок з 24.

Однак, найбільшою інтригою особисто для мене є питання: чи стане Гран-прі Іспанії переломним моментом у боротьбі Ландо Норріса та Оскара Піастрі?

Після перемоги британця в Монако різниця між напарниками, які діляться 1-2 місце в загальному заліку, складає всього три очки.

Для Норріса Іспанія може стати можливістю нарешті вийти вперед у гонці за титул, а Піастрі буде усіма силами триматися за своє лідерство.

Колись у схожій ситуації в Барселону приїжджали два друга Льюїс Гамільтон та Ніко Росберг, що боролися за титул чемпіона Формули-1 2016 року. Усі пам'ятають чим це завершилося – подвійний схід та перша перемога Макса Ферстаппена в кар'єрі (з того часу ніхто не вигравав у Іспанії окрім нідерландця та Гамільтона).

Можливо Гран-прі Іспанії продемонструє те, що було довго незрозумілим – Макларен будуть вести одного пілота до чемпіонства або ризикувати, дозволяючи напарникам боротися за перемоги.

Це та нові правила можуть допомогти іншим гонщикам з групи лідерів зачепитися за найвищі місця, якщо "папая" не визначиться з лідером команди.

Шини, стратегії та погода в Іспанії

Останні два етапи Формули-1 супроводжувалися найм'якішим комплектом гуми від Pirelli, але в Іспанії все буде навпаки. Італійський виробник привезе до Барселону найжорсткішу конфігурацію гуми – C1 (хард), C2 (мідіум), C3 (софт).

Через високу температуру асфальту минулого року пілоти використовували стратегію двох піт-стопів, що можна очікувати і в недільній гонці цього сезону.

Прогноз погоди в Монмало, де знаходиться траса, не обіцяє екстремальної погоди або хоча б мінімальних дощів. У п'ятницю та суботу має бути ясне сонечко та +31°C, а на неділю прогнозують +32°C та хмарне небо.

Pirelli

Прогноз Чемпіона

Ставити на Макларен занадто просто, тому спробуємо передбачити проблеми в "папаї" через внутрішню боротьбу чим скористається Макс Ферстаппен і виграє четверту поспіль гонку в Іспанії.

Також хтось з аутсайдерів має виграти від зміни регламенту, а хтось програти, тому ще одним прогнозом буде те, що Фернандо Алонсо нарешті заробить очки в сезоні. Іспанська легенда автоспорту точно не заслуговує бути в кінці заліку пілотів з нулем у графі зароблених балів.

Розклад Гран-прі Іспанії

П'ятниця, 30 травня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 31 травня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 1 червня

16:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Іспанії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.