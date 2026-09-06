Син Райкконена визначився гоночною академією

11-річний син легендарного пілота Формули-1 Кімі Райкконена, Робін, вступить у гоночну академію Ред Булл.

Про це повідомляє RacingNews365.

Наприкінці серпня поточного року повідомлялося про те, що Робін Райкконен незабаром вступить у гоночну академію, проте не вказувалося, в яку саме. Тепер же стало відомо, що йдеться про Ред Булл.

Робін Райкконен разом зі своїм батьком цього вікенду присутній у Монці на Гран-Прі Італії. Напередодні їх помітили на шляху до паддока Ред Булла. Очікується, що офіційно про вступ Райкконена-молодшого в академію австрійської команди буде оголошено найближчим часом.

Нагадаємо, Кімі Райкконен виступав у Формулі-1 з 2001 до 2021 року. В 2007 році став чемпіоном світу.