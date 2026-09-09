Син ексчемпіона світу вступить у гоночну академію Ред Булл

11-річний син легендарного експілота Формули-1 Кімі Райкконена, Робін, виступить у гоночну академію Ред Булл.

Про це повідомляє пресслужба Red Bull Racing.

Робін Райкконен приєднається до програми розвитку пілотів австрійської команди у 2027 році. Ред Булл охарактеризував його як "одного з найперспективніших молодих талантів свого покоління".

Батько Робіна Райкконена, Кімі, виступав у Формулі-1 з 2001 до 2021 року за Заубер, Макларен, Феррарі, Лотус і Альфа Ромео. Здобув 21 перемогу та 103 разі піднімався на подіум. В 2007 році в складі Феррарі став чемпіоном світу. Той чемпіонський титул досі залишається останнім для італійської команди.