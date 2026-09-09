Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Син ексчемпіона світу вступить у гоночну академію Ред Булл

Олег Дідух — 9 вересня 2026, 13:49
Син ексчемпіона світу вступить у гоночну академію Ред Булл
Ред Булл

11-річний син легендарного експілота Формули-1 Кімі Райкконена, Робін, виступить у гоночну академію Ред Булл.

Про це повідомляє пресслужба Red Bull Racing.

Робін Райкконен приєднається до програми розвитку пілотів австрійської команди у 2027 році. Ред Булл охарактеризував його як "одного з найперспективніших молодих талантів свого покоління".

Батько Робіна Райкконена, Кімі, виступав у Формулі-1 з 2001 до 2021 року за Заубер, Макларен, Феррарі, Лотус і Альфа Ромео. Здобув 21 перемогу та 103 разі піднімався на подіум. В 2007 році в складі Феррарі став чемпіоном світу. Той чемпіонський титул досі залишається останнім для італійської команди.

Читайте також :
Фото Стаття Кімі Райкконен – історія найфлегматичнішого чемпіона
Ред Булл Кімі Райкконен

Кімі Райкконен

Син Райкконена визначився гоночною академією
Син Райкконена незабаром вступить у гоночну академію
Кімі Райкконен – історія найфлегматичнішого чемпіона
Леклер наздогнав Алонсо та увійшов до п'ятірки пілотів за кількістю подіумів з Феррарі
Хто був ніким – той став усім: 5 найкращих проривів в історії Формули-1

Останні новини