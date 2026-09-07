Пілот Ред Булл Ісак Аджар пропустить третє поспіль Гран-прі Формули-1 через травму зап'ястя.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Як і в Монці та в Зандворті, за кермом боліда австрійської стайні, тепер вже на етапі в Іспанії, його замінить Ліам Лоусон.

Новозеландець втретє сяде в кокпіт основної команди та складе пару чотириразовому чемпіону серії Максу Ферстаппену.

Водночас Лоусона у молодшій команді Рейсінг Буллз за кермом замінить японець Юкі Цунода.

Гран-Прі Іспанії відбудеться вже цього тижня, 12-13 вересня.

Після першої половини сезону Формули-1 Аджар продовжує посідати 8-му сходинку у загальному заліку пілотів, маючи 68 очок.