Аджар повернеться до складу Ред Булл на Гран-прі Азербайджану

Пілот Ред Булл Ісак Аджар повернеться за кермо боліда RB22 на Гран-прі Азербайджану, де знову стане напарником Макса Ферстаппена.

Як повідомляє Formule1.nl із посиланням на джерела в паддоку, француз відновився після травми зап'ястя, якої зазнав під час літньої перерви. Через пошкодження він пропустив три попередні етапи Формули-1.

У цей період Аджара в Ред Булл замінював Ліам Лоусон. Новозеландець посів сьоме місце на Гран-прі Нідерландів, а на етапі в Мадриді фінішував шостим.

Після повернення Аджара Лоусон знову виступатиме за Рейсінг Буллз. Натомість Юкі Цунода, який замінював новозеландця в молодшій команді концерну, знову залишиться без місця в основному складі.

Гран-прі Азербайджану-2026 відбудеться в суботу, 26 вересня, на міській трасі в Баку. Старт гонки – о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні завершилося Гран-прі Іспанії. Його виграв Андреа Кімі Антонеллі, який продовжує лідирувати в заліку пілотів.