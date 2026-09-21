Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Аджар повернеться до складу Ред Булл на Гран-прі Азербайджану

Олексій Мурзак — 21 вересня 2026, 18:46
Аджар повернеться до складу Ред Булл на Гран-прі Азербайджану
Ісак Аджар
Getty Images

Пілот Ред Булл Ісак Аджар повернеться за кермо боліда RB22 на Гран-прі Азербайджану, де знову стане напарником Макса Ферстаппена.

Як повідомляє Formule1.nl із посиланням на джерела в паддоку, француз відновився після травми зап'ястя, якої зазнав під час літньої перерви. Через пошкодження він пропустив три попередні етапи Формули-1.

У цей період Аджара в Ред Булл замінював Ліам Лоусон. Новозеландець посів сьоме місце на Гран-прі Нідерландів, а на етапі в Мадриді фінішував шостим.

Після повернення Аджара Лоусон знову виступатиме за Рейсінг Буллз. Натомість Юкі Цунода, який замінював новозеландця в молодшій команді концерну, знову залишиться без місця в основному складі.

Гран-прі Азербайджану-2026 відбудеться в суботу, 26 вересня, на міській трасі в Баку. Старт гонки – о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що напередодні завершилося Гран-прі Іспанії. Його виграв Андреа Кімі Антонеллі, який продовжує лідирувати в заліку пілотів.

Формула 1 Ред Булл Ісак Аджар

Ісак Аджар

Аджар пропустить третє поспіль Гран-прі Формули-1
Гаслі втратив подіум Гран-прі Монако після апеляція Макларен
Аджар пропустить другий поспіль Гран-прі Формули-1
Пілот Ред Булл Аджар ризикує пропустити друге поспіль Гран-прі
Ред Булл близький до продовження контракту з Аджаром

Останні новини