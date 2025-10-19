Гендиректор Макларен: Піастрі та Норріс не винні у аварії, вона трапилася через аматорів

Генеральний директор Макларен Зак Браун виправдав обох своїх гонщиків у аварії, яка сталася на першому колі спринту Гран-прі США.

Слова 53-річного американця наводить Motorsport.

Вчора, 18 жовтня, у першому повороті першого кола спринтерської гонки сталася аварія в результаті зіткнення Оскара Піастрі (Макларен) та Ніко Хюлькенберга (Кік Заубер).

Через цей контакт болід Піастрі підкинуло та понесло в бік машини Ландо Норріса, який став жертвою цих подій. У підсумку обидва пілоти команди з Вокінга зійшли з дистанції, а досвідчений німець продовжив рух та фінішував 13-м.

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Після спринту Браун запевнив, що команда не каратиме ані Піастрі, ані Норріса, адже вони не були винними у тому, що трапилося. Натомість, гендиректор британського колективу звинуватив у цьому Хюлькенберга.

"Це було жахливо. Жоден з пілотів не винен. Це аматорський пілотаж від деяких гонщиків, який зіпсував заїзд двом хлопцям. Хочу переглянути повтор, але, очевидно, Ніко в'їхав в Оскара і не повинен був там перебувати, в'їхав в його ліву задню шину", – сказав Браун.

Цікаво, що потім, переглянувши повтор, Зак Браун змінив свою думку.

"Я це переглянув, і, здається, змінив свою думку. Я не можу звинувачувати в цьому Ніко. У запалі моменту я, звісно, був дуже стурбований тим, що побачив, адже в першому повороті сталося багато інцидентів. Але я не думаю, що це провина Ніко".

Спринт завершився перемогою пілота Ред Булл Макса Ферстаппена, який скоротив відставання від Норріса та Піастрі в особистому заліку пілотів. Пізніше Ферстаппен виграв і кваліфікацію Гран-прі США.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 жовтня, в Остіні проходитиме Гран-прі США. Заїзд розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що пілот Астон Мартін Ленс Стролл розпочне гонку в США значно нижче, ніж мав, через отриманий штраф.