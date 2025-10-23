Керівник Макларен: Тільки математика змусить нас обирати між Піастрі та Норрісом

Керівник Макларен Андреа Стелла заявив, що існує тільки одна умова, яка змусить команду віддати пріоритет у боротьбі за титул одному з гонщиків.

Слова 54-річного італійця наводить Planet F1.

Після дев'ятнадцяти етапів сезону-2025 Оскар Піастрі очолює особистий залік, випереджаючи Ландо Норріса на 14 очок. Але за останні п'ять вікендів пілот Ред Булл Макс Ферстаппен скоротив своє відставання від лідера зі 104 до 40 очок, що ставить під загрозу шанси обох представників Макларен.

Стелла не хвилюється з цього приводу, оскільки розрив між Ферстаппеном та пілотами його команди може не тільки скорочуватися, але й збільшуватися, на що він і робить ставку.

"Що ж, те, що попереду ще п'ять гонок і два спринти, означає, що ми також можемо збільшити відрив від Макса. Ось як я бачу ситуацію. Я вважаю, що далі будуть хороші траси для нашого боліда. Ми могли б отримати більше від нашого боліда, і, певною мірою, від самих пілотів. Думаю, вони самі усвідомлюють, що могли б показати кращі результати на деяких попередніх етапах. Ми розглядаємо наступні п'ять гонок як можливість збільшити відрив від Макса. Коли справа доходить до прийняття рішення щодо пілота, це можна оцінити лише за допомогою математики. Ми вже говорили про досвід, і, спираючись на нього, я можу пригадати принаймні 2007 і 2010 роки, коли в останньому заїзді перемогу здобув пілот, який у чемпіонаті посідав третє місце", – сказав Стелла.

Наступний раунд боротьби за титул чемпіона світу розпочнеться вже завтра, 24 жовтня, коли стартуватиме етап у Мексиці. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх гоночних сесій вікенду.

Раніше Макс Ферстаппен заявив, що не очікував повернутися до боротьби за чемпіонський титул.