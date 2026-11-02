Твоє пілотування було дуже чистим: Феттель – про чемпіонство Антонеллі, який побив його рекорд

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель привітав Андреа Кімі Антонеллі з достроковою перемогою в сезоні-2026 Формули-1.

Про це повідомляє пресслужба змагань.

"Кімі, вітаю. Чемпіон світу. Вау! Лише дуже небагатьом із нас вдалося цього досягти, і ніхто не робив цього у такому юному віці, як ти. Ти допитливий, ти слухаєш, ти швидко вчишся, ти безстрашний. Твоє пілотування було дуже чистим і контрольованим, але водночас на межі, коли це було необхідно. Ти зрозумів, що можеш контролювати лише те, що в твоїх силах. Я можу спробувати... спробувати відіграти бодай одне очко. Ти маєш унікальний драйв, і нам подобається спостерігати за тобою", – сказав німець.

Зазначимо, що італієць напередодні посів третє місце на Гран-прі Мексики. Він став наймолодшим чемпіоном світу в історії, перевершивши рекорд саме Себастьяна Феттеля.

Німець згадав свій перший тріумф і дав пораду 20-річному пілоту:

"Коли я виграв свій перший титул, здавалося, що все сталося в ту саму мить, коли я перетнув фінішну лінію. Емоції переповнювали мене. Я вибрався з машини, а світ навколо мене мчав на повній швидкості. Я не міг нормально спати кілька днів. Я дивився на трофей посеред ночі, просто щоб переконатися, що він справжній. І зважаючи на все те, що відбудеться найближчими тижнями, я впевнений, що незабаром ти знову відчуєш цей драйв до перегонів. Адже якщо дивитися на картину ширше – попереду все ще є гонка, яку потрібно виграти. І наостанок, порада. Великі досягнення можуть змінити те, як люди дивляться на тебе, але ти не повинен змінювати те, як ти дивишся на людей. А тепер іди та насолоджуйся цим. Міцно обіймаю".

Нагадаємо, що наступний етап Формули-1 прийматиме Бразилія. Гонка цього Гран-прі відбудеться 8 листопада та розпочнеться о 19:00 за київським часом.