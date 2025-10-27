Алонсо: Сподіваюся, ФІА теж не каратиме мене, як усіх тих, хто зрізав повороти у Мексиці

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо залишився незадоволений роботою стюардів під час Гран-прі Мексики.

Слова 44-річного іспанця наводить Motorsport.

Алонсо не сподобалося те, як стюарди впоралися з усіма епізодами зрізання поворотів на першому колі гонки в Мехіко. Судді ніяк не покарали за це низку гонщиків, у тому числі Шарля Леклера, Макса Ферстаппена та Джорджа Расселла.

На думку дворазового чемпіона світу, ФІА має краще працювати у цьому напрямку, адже вона не покарала їх за те, що вони залишили межі траси та здобули за рахуннок цього перевагу.

"Ми відіграли деякі позиції, ми були агресивними в першому повороті, і все виглядало добре. Але, гадаю, кілька машин просто проїхали прямо в другому та третьому поворотах, а потім знову приєдналися до трьох чи чотирьох машин переді мною. Тож, я б сказав, це трохи несправедливо. Це вже другий раз поспіль, коли на першому колі в першому повороті ФІА дивиться в інший бік. Тож урок засвоєно. Нам дозволено зрізати, коли не можеш вписатися в поворот без контакту із суперником. Чого не можна робити, так це повністю зрізати поворот, щоб відіграти дві-три позиції, бо зазвичай доводиться їх віддавати назад. Але, звісно, ФІА мала більше інформації, вони побачили, що гонщикам не потрібно її повертати. Ми спробуємо скористатися цим наступного разу, коли виникне подібна ситуація. Сподіваюся, нам теж це пробачать. Але ми завжди намагаємося зробити все можливе", – сказав Алонсо.

Фернандо Алонсо не зміг завершити Гран-прі Мексики – іспанський гонщик був змушений зійти з дистанції через проблеми з болідом.

Нагадаємо, що пілот Феррарі Шарль Леклер здобув 50-й подіум у своїй кар'єрі завдяки фінішу на другому місці на Гран-прі Мексики.

Раніше стало відомо, що Ред Булл переніс оголошення складу пілотів на сезон-2026.