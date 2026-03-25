Алонсо пропустить медійний день Гран-прі Японії через народження дитини

Софія Кулай — 25 березня 2026, 15:51
Відомий пілот Фернандо Алонсо пропустить медійний день на Гран-прі Японії через сімейні обставини.

Про це повідомила пресслужба Астон Мартін.

У команді іспанця не стали розповідати деталі.

"Фернандо прибуде трохи пізніше цими вихідними з особистих сімейних причин і не буде присутній на дні для ЗМІ на Гран-прі Японії. Все буде добре, і він буде на треку вчасно до п'ятниці", – йдеться у повідомленні команди.

Водночас видання BBC Sport проінформувало, що Алонсо та його обраниця Меліса Хіменес вперше стали батьками.

Зазначимо, що резервний пілот Астон Мартін Джек Кроуфорд проведе свою першу практику у сезоні Формули-1 2026 року. Він братиме участь у першій вільній практиці Гран-прі Японії, замінивши Алонсо на трасі Судзука.

Раніше повідомлялось, що керівник команди Ауді Джонатан Вітлі залишив свою посаду на тлі інтересу з боку Астон Мартін.

