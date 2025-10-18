Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Він один з найкращих в історії цього спорту, – Алонсо вірить у шанси Ферстаппена стати чемпіоном

Олексій Погорелов — 18 жовтня 2025, 11:35
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
Астон Мартін

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо відповів на питання, чи зможе Макс Ферстаппен виграти у обох гонщиків Макларен боротьбу за титул чемпіона світу 2025 року.

Слова 44-річного іспанця наводить ESPN.

Незважаючи на 63-очкове відставання від лідера чемпіонату Оскара Піастрі, Ферстаппена вважають реальним претендентом на титул. Дворазового чемпіона світу Алонсо запитали, хто посяде перше місце особистого заліку за підсумком сезону.

"Важко сказати... Я б сказав, що дві машини Макларен мають перевагу лише завдяки перевазі в очках. Я б сказав, що боротьба йде між ними двома. Але Макс – неймовірний гонщик, і якщо хтось і може подолати недоліки машини, то це саме він. Він чотириразовий чемпіон світу... він один з найкращих гонщиків в історії цього виду спорту.

Я думаю, що він здатний витиснути максимум з машини, і коли машина є домінуючою, він може виграти чемпіонат і просто побити кілька рекордів у сезоні. А коли машина не така хороша або не найшвидша, він все одно може показати хороший круг у кваліфікації і хорошу гонку, хорошу боротьбу.

Він дуже сильний, і цього року він бореться проти кращої машини – Макларен. Якщо до останнього заїзду різниця в очках буде мінімальною, можливо, саме він стане тим, за ким варто стежити", – сказав Алонсо.

Варто зазначити, що слова Алонсо підтвердилися у кваліфікації спринту Гран-прі США, яку виграв саме Макс Ферстаппен – пілот Ред Булл випередив обох пілотів Макларен, які стартуватимуть у короткій гонці одразу за ним. Спринт відбудеться сьогодні, 18 жовтня. Старт заїзду відбудеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 19 жовтня, на Трасі Америк проходитиме кваліфікація Гран-прі США. Вона розпочнеться о 00:00 за Києвом.

Раніше стало відомо, що Apple стане ексклюзивним транслятором Формули-1 у США, починаючи з наступного сезону.

автоспорт Фернандо Алонсо Астон Мартін Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

Формула 1

Формула-1: календар сезону 2025 року
Ферстаппен виграв кваліфікацію спринту в США, Феррарі знову провалилась
Леклер: Мене дратують чутки про моє бажання піти з Феррарі чи звільнення Вассера
Apple TV стане ексклюзивним транслятором Формули-1 у США з наступного сезону
Норріс: Макларен визнав мене відповідальним за контакт з Піастрі, і це матиме свої наслідки

Останні новини