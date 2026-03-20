Знала, що вийду і буду задоволена будь-яким результатом: Левченко – про срібну медаль на ЧС-2026 у приміщенні

Українська легкоатлетка Юлія Левченко поділилася емоціями після здобуття срібної медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні, який проходить в польському Торуні.

Її слова передає Суспільне Спорт.

У своєму коментарі спортсменка зазначила, що намагалася концентруватися на процесі, а її настрій не залежав від підкореної висоти. Левченко підкреслила важливість повернення інтересу до змагань і заявила про готовність прийняти будь-який результат турніру.

"Просто робила свою справу. Намагалася насолоджуватись. Це абсолютно не залежало від тієї висоти, яку я взяла. Знала, що вийду і буду задоволена будь-яким результатом, бо дійсно повернути оцю радість до стрибків і до змагань – це займало в мене дуже багато часу. Розуміла: якщо медаль має бути моя, то так і буде, а якщо ні, то нічого страшного, працюємо далі".

Також українська легкоатлетка висловила вдячність за підтримку вболівальникам та своїй тренерці Ірині Пустовойт, відзначивши її вміння знаходити індивідуальний підхід до спортсменок.

"Я дуже дякую всім, хто мене підтримує і підтримував. Незалежно від результатів – я це відчуваю. Це дійсно дало мені таку мотивацію і змогу рухатись далі. Тренерці Ірині Пустовойт, яка підтримувала мене – їй найважче всіх, бо в неї дві спортсменки і ще багато інших, там підростає покоління.

Вона вміє знаходити потрібні слова, потрібний підхід, бо всі ми різні. Тому дуже багато факторів, дуже багато людей поруч, які підтримують. Це такий довгий, довгий процес, у ньому немає крапки. Ти завжди мусиш вчитися чомусь новому".

Як відомо, Юлія Левченко, австралійка Нікола Оліслагерс та сербка Ангеліна Топич зупинилися на висоті 1,99 метра і стали срібними призерками змагань. Чемпіонкою світу стала Ярослава Магучіх, яка з першої спроби підкорила висоту 2,01 метра.

Нагадаємо, що раніше 28-річна Левченко здобула друге місце у чемпіонаті України 2026 року у приміщенні, тріумфувала на турнірах у Коттбусі та Вайнгаймі, здобула "срібло" в Карлсруе, а напередодні виграла бронзову нагороду на змаганнях Золотої серії Континентального туру в польському Торуні.