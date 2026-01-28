Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Левченко завоювала золото на дебютних змаганнях у 2026 році

Софія Кулай — 28 січня 2026, 23:20
Левченко завоювала золото на дебютних змаганнях у 2026 році
Юлія Левченко
instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко тріумфально відкрила для себе новий сезон, підкоривши міжнародний турнір у німецькому Коттбусі.

Про це повідомляє Суспільне.

Старт змагань став легкою прогулянкою для українки, яка розпочала турнір із 1,75 метра. Цю висоту Юлія взяла із першої спроби.

Планка на 1,88 та 1,91 метра також не стала непідкореною для Левченко. Натомість із боротьби на 1,91 випала німкеня Б'янка Стіхлінг, яка гарантувала собі бронзу.

А от наступну висоту 1,94 метра взяла лише Левченко.

Internationales Springer-Meeting.Стрибки у висоту, жінки

  • 1. Юлія Левченко (Україна) – 1,94 метра;
  • 2. Імке Оннен (Німеччина) – 1,91;
  • 3. Б'янка Стіхлінг (Німеччина) – 1,88.

Нагадаємо, що новий 2026-й рік переможно розпочала й Магучіх. Ярослава перемогла на Меморіалі Олексія Дем'янюка. Уродженка Дніпра завершила змагання із результатом 2,03 метра, побивши свій же попередній рекорд турніру, який складав 2,01.

Юлія Левченко Легка атлетика Стрибки у висоту

Легка атлетика

Чемпіон світу з бігу на 800 метрів у приміщенні побив рекорд, який тримався 29 років
Найкраща легкоатлетка 2025 року оголосила про вагітність
Туреччина надала громадянство колишній світовій рекордсменці та призеру ОІ-2024 з Кенії
ФЛАУ перенесла юнацький чемпіонат України через наслідки обстрілу Києва
Несподівана мотивація від маленького фаната: Магучіх отримала подарунок за рекордний стрибок у сезоні

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік