Левченко завоювала золото на дебютних змаганнях у 2026 році

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко тріумфально відкрила для себе новий сезон, підкоривши міжнародний турнір у німецькому Коттбусі.

Про це повідомляє Суспільне.

Старт змагань став легкою прогулянкою для українки, яка розпочала турнір із 1,75 метра. Цю висоту Юлія взяла із першої спроби.

Планка на 1,88 та 1,91 метра також не стала непідкореною для Левченко. Натомість із боротьби на 1,91 випала німкеня Б'янка Стіхлінг, яка гарантувала собі бронзу.

А от наступну висоту 1,94 метра взяла лише Левченко.

Internationales Springer-Meeting.Стрибки у висоту, жінки

1. Юлія Левченко (Україна) – 1,94 метра;

2. Імке Оннен (Німеччина) – 1,91;

3. Б'янка Стіхлінг (Німеччина) – 1,88.

Нагадаємо, що новий 2026-й рік переможно розпочала й Магучіх. Ярослава перемогла на Меморіалі Олексія Дем'янюка. Уродженка Дніпра завершила змагання із результатом 2,03 метра, побивши свій же попередній рекорд турніру, який складав 2,01.