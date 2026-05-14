Без Магучіх. Левченко та Геращенко дізналися суперниць по першому етапу Діамантової ліги

Олег Дідух — 14 травня 2026, 16:10
Юлія Левченко
Визначилися учасниці першого етапу Діамантової ліги-2026 у жіночих стрибках у висоту.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Збірну України представлятимуть Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Для останньої це перший старт на Діамантовій лізі після народження дитини. Головна зірка збірної України, Ярослава Магучіх, перший етап сезону пропускатиме.

Список учасниць етапу Діамантової ліги-2026 у Сямені, жіночі стрибки у висоту:

  • Ламара Дістін (Ямайка)
  • Ірина Геращенко (Україна)
  • Черіті Хафнагел (США)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Юлія Левченко (Україна)
  • Цзявень Лю (Китай)
  • Імке Оннен (Німеччина)
  • Елеанор Паттерсон (Австралія)
  • Юкі Шао (Китай)
  • Марія Жодзік (Польща)

Етап у китайському Сямені відбудеться у суботу, 23 травня.

