Левченко здобула "бронзу" на змаганнях Золотої серії у приміщенні в Польщі

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко стала бронзовою призеркою змагань Золотої серії Континентального туру у приміщенні, що відбувся в польському Торуні.

У секторі стрибків у висоту боротьба за медалі тривала до позначки 1,98 м, яку штурмували лише дві атлетки. Юлія Левченко не змогла подолати цю висоту, тоді як представниця Польщі Марія Жоздік впоралася із завданням.

У підсумку українська спортсменка завершила виступ із результатом 1,94 м, що принесло їй третє місце та бронзову нагороду турніру золотої серії в межах Континентального легкоатлетичного туру.

Срібною призеркою змагань стала Дамара Дістін з Ямайки, яка на відміну від Левченко підкорила висоту 1,94 з першої спроби, але зупинилася на позначці 1,96.

Континентальний тур у Торуні. Стрибки у висоту. Жінки

1. Марія Жоздік (Польща) – 1.98 м

2. Дамара Дістін (Ямайка) – 1.94 м

3. Юлія Левченко (Україна) – 1.94 м

Для Юлії Левченко це вже четвертий подіум у сезоні-2026. 28-річна стрибунка у висоту стала переможницею турнірів у Коттбусі та Вайнгаймі, а також здобувала "срібло" на змаганнях у Карлсруе.