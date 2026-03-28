Левченко вразила фанатів ефектним відео з піщаних дюн у купальнику

Українська легкоатлетка Юлія Левченко приємно здивувала своїх підписників, опублікувавши ефектне відео з відпочинку.

На кадрах спортсменка біжить піщаними дюнами у купальнику, демонструючи чудову фізичну форму та легкість рухів.

Локація відпочинку точно не розкривається, однак очевидно, що Юлія Левченко проводить час десь за кордоном.

Відео швидко набрало популярність у соцмережах, а фанати відзначили як спортивну форму, так і природну грацію українки.

Цей відпочинок став для неї своєрідною паузою після успішного виступу на світовій арені. Нагадаємо, що Юлія разом із Ніколою Оліслагерс та Ангеліною Топич зупинилися на висоті 1,99 метра та здобули срібні нагороди змагань.

Перемогу ж святкувала інша українка – Ярослава Магучіх, яка впевнено підкорила планку на висоті 2,01 метра з першої спроби.

Після змагань Левченко поділилася емоціями після здобуття срібної медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті світу.