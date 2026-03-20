Магучіх і Левченко в боротьбі за медалі: онлайн-трансляція стрибків у висоту на ЧС-2026

У п'ятницю, 20 березня, відбудеться головний старт сезону зі стрибків у висоту у приміщенні – фінал на чемпіонаті світу!

У жіночих змаганнях братимуть участь дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Загалом за медалі боротимуться 11 атлеток.

Початок фіналу жіночих стрибків у висоту на ЧС-2026 у приміщенні – о 12:35. Дивіться трансляцію, яку організував канал Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що захищатиме звання чемпіонки світу у приміщенні Нікола Оліслагерс. Вона виграла два останні турніри.