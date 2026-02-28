Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою України 2026 року у приміщенні.

Магучіх, як і Юлія Левченко, в найкращій спробі взяла планку 1,96 м, однак випередила киянку завдяки меншій кількості спроб - Ярослава змогла приборкати цю висоту з другої, тоді як суперниці знадобилося три стрибки.

У підсумку Левченко довелося ризикувати. Після двох невдалих спроб на 1,98 м, Юлія підняла планку на 2,00, однак знову невдало стрибнула.

Ярослава Магучіх, пропустивши висоту 1,98, також намагалася стрибнути на 2,00 м, проте цю планку їй взяти не вдалося.

Бронзовою призеркою національної першості з результатом 1,93 м стала Ірина Геращенко, яка проводила третій офіційний старт після декретної паузи в кар'єрі.

ЧУ-2026 у приміщенні. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Дніпропетровщина) – 1,96 м

2. Юлія Левченко (Київ) – 1,96 м

3. Ірина Геращенко (Київ) – 1,93 м

Додамо, що Катерина Табашник завершила змагання на висоті 1,90 м. Вона зазнала травми під час свого стрибка, через що змагання переривали, поки їй надавалася медична допомога. Зрештою, межі сектору спортсменка залишила на ношах лікарів.

Загалом у сектор вийшли 13 стрибунок, що представляли чотири області та місто Київ. Дві учасниці завершили турнір з особистими рекордами. Цікаво, що Магучіх виступила на чемпіонаті України у приміщенні вперше з 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно Ярослава Магучіх виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.