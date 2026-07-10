21-річний кенієць зі світовим рекордом у бігу на 1000 метрів виграв етап Діамантової ліги

Кенійський легкоатлет Еммануель Ваньйоньї на етапі Діамантової ліги у Монако пробіг 1000 метрів за 2 хвилини та 11.83 секунди, що є світовим рекордом.

21-річний атлет побив рекорд свого співвітчизника Ноа Нгені, який тримався з 1999 року. Завдяки цьому результату кенієць також обігнав досвідченого британця Джейка Вайтмана, який відстав від переможця всього на 0,94 секунди.

За даними Scottishathletics, Вайтман побив власний рекорд та встановив нове найвище досягнення на цій дистанції серед атлетів зі Шотландії.

Трійку лідерів закрив представник Алжиру Джамель Седжаті з результатом 2:13.94.

Діамантова ліга. Монако.

Біг на 1000 метрів. Чоловіки

Еммануель Ваньйоньї (Кенія) – 2:11.83 Джейк Вайтман (Велика Британія) – 2:12.77 Джамель Седжаті (Алжир) – 2:13.94 Азеддін Хабз (Франція) – 2:14.02 Бен Паттісон (Велика Британія) – 2:14.11

Нагадаємо, що напередодні 18-річний американський легкоатлет Купер Люткенгаус побив рекорд сезону та наздогнав переможця Олімпійських ігор-2024 Ваньйоньї на дистанції 800 метрів на етапі Діамантової ліги в Осло.