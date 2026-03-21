23-річний поляк Шиманські став чемпіоном в бігу на 60 метрів з бар'єрами на ЧС-2026 у приміщенні

Микола Літвінов — 21 березня 2026, 23:52
23-річний поляк Шиманські став чемпіоном в бігу на 60 метрів з бар'єрами на ЧС-2026 у приміщенні
Якуб Шиманські
jakub.szymanski107/instagram

У суботу, 21 березня, на чемпіонаті світу 2026 з легкої атлетики у приміщенні було розіграно комплект медалей з бігу на 60 метрів з бар'єрами серед чоловіків.

Перемогу здобув поляк Якуб Шиманські, який подолав дистанцію за 7.40 секунди. Срібну нагороду виграв іспанець Енріке Льопіс з результатом 7.42 секунди, що є національним рекордом. Бронзовим призером став американський легкоатлет Трей Каннінгем, його час склав 7.43 секунди.

Перемога Шиманські принесла Польщі шосту золоту медаль в історії чемпіонатів світу у приміщенні та першу з 2018 року. Крім того, цей результат перервав серію з трьох перемог поспіль американця Гранта Голловея у цій дисципліні на попередніх світових першостях.

Зауважимо, що 23-річний Шиманські є чемпіоном Європи в приміщенні 2025 року (Апелдорн) та срібним призером першенства Європи в приміщенні 2023 року (Стамбул) на дистанції 60 метрів з бар'єрами.

Чемпіонат світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні.
Біг на 60 метрів з бар'єрами, чоловіки:

  • 🥇 Якуб Шиманські (Польща) – 7.40
  • 🥈 Енріке Льопіс (Іспанія) – 7.42
  • 🥉 Трей Каннінгем (США) – 7.43

Нагадаємо, що раніше цього ж дня, 21 березня, перемогу в жіночому бігу на 3000 метрів здобула Надя Баттоклетті з Італії (8:57.64), яка випередила Емілі Маккей зі США та австралійку Джессіку Халл.

Також напередодні відбувся фінал у бігу на 400 метрів, де тріумфував канадець Крістофер Моралес-Вільямс. Представник Швеції Арман Дюплантіс здобув чергове "золото" зі стрибків з жердиною. А потім 20-річна легкоатлетка з Чехії Лурдес Глорія Мануель одержала чемпіонство з бігу на 400 метрів.

Легка атлетика

Легка атлетика

20-річна легкоатлетка з Чехії здобула золото з бігу на 400 метрів на ЧС-2026 у приміщенні
Дюплантіс з рекордом здобув золото у стрибках з жердиною на ЧС-2026 у приміщенні
Британець Джош Керр здобув золоту медаль ЧС-2026 з бігу на 3000 метрів
Будемо закладати базу на 2,11 м: тренерка Магучіх – про амбіції після історичного "золота" на ЧС у приміщенні
ЧС-2026 у приміщенні. Стрибки у висоту. Дорощук бореться за медаль: онлайн-трансляція

