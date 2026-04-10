Конкурентка Магучіх отримала 25 тисяч євро від уряду своєї країни
Зіркова стрибунка у висоту Ангеліна Топич отримала грошову премію у розмірі 25 тисяч євро від уряду Сербії.
Про це повідомляє Telegraf.rs.
Її нагородили за здобуття срібної медалі на чемпіонаті світу в приміщенні.
Нагорода за спортивні результати в такому ж розмірі була присуджена її батькові та тренеру Драгутину Топичу. Сума буде виплачена в динарах (1 євро ≈ 118 динарів) – національній валюті Сербії.
Топич виборола медаль на чемпіонаті світу в Польщі, які проходили з 20 по 22 березня. Вона стрибнула 1,99 метра.
Золоту медаль виборола українка Ярослава Магучих, яка показала результат 2,01 метра, а Ангеліна розділила "срібло" з Ніколою Оліслагерс з Австралії та ще однією українкою Юлією Левченко.
Нагадаємо, що Топич побила національний рекорд незадовго до чемпіонату світу у приміщенні, коли вперше за кар'єру перестрибнула рубіж у два метри.