Конкурентка Магучіх отримала 25 тисяч євро від уряду своєї країни

Зіркова стрибунка у висоту Ангеліна Топич отримала грошову премію у розмірі 25 тисяч євро від уряду Сербії.

Її нагородили за здобуття срібної медалі на чемпіонаті світу в приміщенні.

Нагорода за спортивні результати в такому ж розмірі була присуджена її батькові та тренеру Драгутину Топичу. Сума буде виплачена в динарах (1 євро ≈ 118 динарів) – національній валюті Сербії.

Топич виборола медаль на чемпіонаті світу в Польщі, які проходили з 20 по 22 березня. Вона стрибнула 1,99 метра.

Золоту медаль виборола українка Ярослава Магучих, яка показала результат 2,01 метра, а Ангеліна розділила "срібло" з Ніколою Оліслагерс з Австралії та ще однією українкою Юлією Левченко.

Нагадаємо, що Топич побила національний рекорд незадовго до чемпіонату світу у приміщенні, коли вперше за кар'єру перестрибнула рубіж у два метри.